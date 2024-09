'Operação Agno' prende acusados por homicídio de comerciante de GLP

Gaeco em busca em operação de busca e apreensão - Foto: Divulgação SSP

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 10, durante a ‘Operação Agno’, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Eles foram denunciados pelo homicídio qualificado de Agnelo Vilela Oliveira, conhecido como Agno, no dia 3 de julho de 2023, no município de Santo Estêvão.

A principal motivação do crime foi identificada pela disputa por mercado. Três suspeitos foram denunciados pelo MP por homicídio e quatro por extorsão mediante sequestro.

Outras quatro pessoas, entre elas dois policiais civis, foram acusadas por extorsão mediante sequestro contra a mesma vítima praticado quase dois meses antes, em 6 de maio do ano passado. Os policiais foram afastados das funções pela Justiça a pedido do MPBA. As denúncias tramitam sob sigilo.

| Foto: Divulgação SSP

Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA, os sete suspeitos integram organização criminosa que quer dominar o mercado, e eliminar a concorrência no comércio de água e de gás de cozinha (GLP) na região.



Agno foi morto com tiro de arma de fogo, enquanto trabalhava no comércio da família. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, as apurações apontam que a vítima foi levada por policiais civis e mantida em cárcere nas dependências da Delegacia de Polícia de Santo Estevão até o pagamento da quantia de R$ 2 mil.

Leia mais:

>> Mataripe, a filha bonita do petróleo ainda muito cobiçada

>> Baixa atuação operacional da Rlam pode afetar recompra, aponta FUP

>> Economista aponta que Aceles busca apenas lucro na Bahia

Além das prisões, realizadas nos municípios de Salvador, Simões Filho e Salinas da Margarida, foram cumpridos também, pelas equipes do Gaeco e da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) da SSP, quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Santo Estêvão e Salinas. Também foram apreendidos celulares, documentos, armas e munição. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão.