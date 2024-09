Eleições sangrentas: candidatos são mortos antes do 1º turno

- Foto: Reprodução / Redes Sociais | Divulgação

O 1º turno das eleições municipais de 2024 está se aproximando, e as últimas semanas foram marcadas por ocorrências sangrentas envolvendo mortes de candidatos a vereador e prefeito na Bahia e em outros cantos do Brasil. Em um levantamento feito pelo Portal MASSA!, ao menos cinco óbitos envolvendo candidatos eleitorais foram identificados. Dentre esses casos, quatro foram assassinatos.

Um dos atentados aconteceu no município de Umburanas, no norte da Bahia, no dia 31 de maio. Um pré-candidato a vereador, identificado como Valmir Justino dos Santos, de 43 anos, foi assassinado a tiros dentro de um carro por homens armados.

Valmir Justino dos Santos, de 43 anos, foi assassinado a tiros dentro de um carro por homens armados | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outro incidente rolou no dia 10 de agosto, em Santo Antônio de Jesus, também no estado baiano. No período da noite, Fernando Luís, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela da Polícia Civil na cidade.

Segundo o site portal Voz da Bahia, ele era pré-candidato a vereador e estava preso por suspeita de agredir uma mulher. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como suicídio e ficou sob apuração da Delegacia Territorial da região.

Assassinatos registrados em outros estados

Na cidade de João Dias, no Rio Grande do Norte, o prefeito e candidato a reeleição este ano, Marcelo Oliveira (União-RN), de 38 anos, foi morto a tiros ao lado do pai no dia 27 de agosto, por criminosos armados. Forças de Segurança do RN lideram as apurações do caso.

Marcelo Oliveira era candidato à reeleição | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No Norte do Espírito Santo, o vereador e pré-candidato às eleições deste ano, Leomar Cazoti Mandato (PV), 43 anos, foi executado a tiros durante um evento político no dia 30 de agosto. Segundo as autoridades, dois homens armados em uma moto alvejaram o homem.