VÍDEO: incêndio atinge Globo, destrói cenário de novela e causa pânico

Incêndio atinge Estúdios Globo - Foto: Reprodução | Globo e Record

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 18, e afetou parte da cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das 19h.

Segundo informações da Tupi FM, as chamas atingiram com velocidade nos bastidores, assustando atores, produtores e outros funcionários. Ainda não há informações sobre vítimas e causa do incêndio.

A publicação informou que, por causa do fogo, o local precisou ser evacuado às pressas. Vídeos mostram que as chamas alcançaram vários metros de altura. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Globo se manifesta sobre incêndio

Em nota, a Globo confirmou que o incêndio afetou parte da cidade cenográfica da substituta de Volta Por Cim.

“Está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro”, diz o canal.