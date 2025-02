Globo faz demissão em massa e anuncia mudança em empresa

Globo fez cortes em empresa - Foto: Reprodução | Globo

A Globo segue fazendo uma grande movimentação interna e tem promovido novamente demissão em massa. O primeiro alvo da empresa foi a rede Telecine, mas outros canais da TV por assinatura devem sofrer mudanças.

A informação foi divulgada pelo TV Pop, que disse que os seis canais da bandeira deixam de ser uma operação independente no organograma da companhia a partir desta segunda-feira, 17.

A publicação ressaltou que a maior parte dos 30 funcionários que se dedicavam exclusivamente ao Telecine foram demitidos.

Os seis canais seguem operando normalmente, ao menos em um primeiro momento, mas a partir da estrutura do Multishow, responsável pelo maior número de colaboradores dentre as emissoras de entretenimento do Grupo Globo.

Rumores apontam que a Globo ainda fará uma redução drástica no número de canais da rede conforme os contratos com as operadoras forem renovados.

No final do ano passado, o conglomerado já havia dado sinais de faria uma reestruturação na empresa, adquirindo o controle total das operações dos canais, até então comandados em uma joint-venture com a MGM, NBCUniversal, Fox e Paramount.