Cristiano Ronaldo é anunciado como lutador em novo jogo de luta

O astro do futebol Cristiano Ronaldo foi anunciado como um personagem jogável no mais novo jogo de luta "Fatal Fury: City of Wolves", da SNK, nesta quarta-feira, 24. O atleta recebeu um trailer exclusivo mostrando como será sua jogabilidade,

Seu estilo de luta é uma junção dos dribles e chutes do futebol, com golpes de artes marciais. Como consta na descrição do personagem: “Ele usa seu tempo livre para visitar South Town e aprimorar suas novas habilidades no futebol. As várias técnicas que ele desenvolveu jogando futebol o tornam uma força imparável, até mesmo para lutadores experientes”.

Ainda não se tem certeza se ele terá alguma influência na história do jogo, mas sua lista de comandos já foi mostrada, onde ele manipula uma bola de energia, chutando-a nos oponentes pelo chão e pelo ar

Além de todos os detalhes, sua tradicional comemoração também estará presente no jogo.

Como o CR7 parou nesse jogo?

O motivo para esta parceria improvável pode ser mais simples do que parece. Atualmente o português defende o Al Nassr da Arábia Saudita, e 75% do clube é pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que é controlado pelo príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman.

O ponto é, além deste fundo, o príncipe também é dono da Electronic Gaming Development Company, companhia que adquiriu 96% da SNK, empresa que desenvolveu o jogo.

Quando Fatal Fury City of the Wolves sai?

A franquia que ficou 23 anos em hiato, a SNK anunciou que no novo jogo Fatal Fury City of the Wolves será lançado no dia 21 de abril para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

