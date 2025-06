Economia de bateria: veja como usar o iPhone por mais tempo

Veja dicas para economizar a bateria do seu iPhone - Foto: Divulgação | Apple

Em todas as atualizações e novidades que o iPhone apresenta a todo lançamento, um ponto que sempre reclamam, desde o início, é sobre a duração da bateria dos aparelhos da Apple.

Alguns ajustes fáceis em funções que, mesmo que não pareçam, exigem mais da bateria do aparelho, e, quando desativadas, geram uma otimização e economia da bateria do celular. Confira algumas mudança:

Remover widgets na tela de bloqueio

Os widgets na tela de bloqueio podem estar consumindo mais bateria do que o usuário saiba, já que eles funcionam como uma extensão dos aplicativos instalados, oferecendo algumas informações sobre eles, mesmo sem abri-los.

Mesmo que os widgets na tela de bloqueio executam uma função de otimização de tempo, ao criar esses atalhos, os apps precisam atualizar informações recorrentemente, com isso causando um gasto de bateria adicional.

Com isso, fazer a remoção dos widgets da tela de bloqueio, pode ser uma forma de economizar bateria.

Como removê-los?

Para retirar os widgets da tela de bloqueio siga este passo a passo: Pressione na tela de bloqueio; Toque em “Personalizar”; Selecione em “Tela Bloqueada” Clique no sinal de menos (-) ao lado de cada widget para retirá-lo da tela de bloqueio; Quando finalizar, toque em “OK”

Desativar o teclado háptico

Sendo um recurso nativo do iPhone, o teclado háptico faz com que o aparelho emita vibrações toda vez que o usuário toca em uma tecla do teclado. Tal função pode aumentar consideravelmente o consumo energético.

Como desativá-lo?

Para desativar esta função, basta:

Acessar a parte de “Ajustes” do iPhone; Selecionar o campo “Som e Tato”; Tocar na “Feedback do teclado”; E desativar a opção de “Tato”.

Diminuir a taxa de atualização de tela

Indicada para usuários que possuam aparelhos da linha Pro, que tem telas com uma taxa de atualização de 120 Hz, permitindo uma melhor visualização de transição, velocidade no toque e uma precisão melhorada. Porém, com isso vem um gasto de energia maior.

Para fazer essa alteração:

Vá para a parte de “Ajustes”;

Clique em “Acessibilidade”;

Selecione a opção de “Movimento”;

Reduza a taxa de atualização para “60 Hz”.

Desative a função “Hey Siri”

Para usuário que não tem o costume de utilizar a função da assistente virtual por comando de voz, desativá-la pode resultar em uma economia de bateria. Pois com ela ativada, o dispositivo consome energia para ficar “em alerta” esperando receber tarefas do usuário.

Para desativar a Siri: