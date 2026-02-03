Ele viveu em 1901, mas inventou a tecnologia favorita do seu sofá

Dispositivo funcionava através de um sistema eletromecânico complexo - Foto: Creative Commons / Domínio Público Universal

Imagine o cenário: estamos no início do século XX. A eletricidade ainda é uma novidade em muitas casas, o rádio é uma tecnologia experimental e a televisão não passa de um sonho de ficção científica.

Foi nesse mundo "analógico" que o engenheiro espanhol Leonardo Torres Quevedo decidiu que não precisava de fios para controlar máquinas.

Enquanto nomes como Marconi e Tesla disputavam quem transmitia a primeira mensagem de rádio, Quevedo foi além. Ele não queria apenas enviar sinais; ele queria enviar ordens.

Nascimento do "Telekino"

Em 1901, Quevedo começou a desenhar o que chamaria de Telekino. A ideia nasceu de uma necessidade prática e perigosa: testar dirigíveis. Naquela época, os balões motorizados eram instáveis e os acidentes, frequentes. Quevedo pensou: "Por que arriscar a vida de um piloto se posso pilotar do chão?".

O dispositivo funcionava através de um sistema eletromecânico complexo que traduzia ondas de rádio em movimentos físicos. Era, essencialmente, o avô de todos os controles remotos que usamos hoje para drones, portões de garagem e, claro, televisores.

O show

O momento de glória veio em 1906, perante o rei Afonso XIII e uma multidão incrédula no porto de Bilbau. Quevedo, posicionado no cais, operou um transmissor que guiava um bote no mar.

Sem ninguém a bordo, o barco virava para a esquerda, para a direita e parava o motor, tudo ao comando invisível do engenheiro.

O sucesso foi absoluto, mas o destino do invento foi curioso. Apesar de ser uma maravilha da engenharia, a falta de financiamento impediu que Quevedo aplicasse o sistema nos grandes dirigíveis militares da época.

Legado esquecido?

Por décadas, a história creditou o controle remoto a inovações americanas do pós-guerra. No entanto, em 2007, a IEEE (maior organização profissional de tecnologia do mundo) fez justiça histórica e concedeu ao Telekino o status de marco global da engenharia.

Hoje, quando você aperta um botão para mudar de canal ou destravar o carro, está usando uma tecnologia que "nasceu" na mente de um espanhol muito antes de o mundo estar pronto para ela. Leonardo Torres Quevedo não inventou apenas um gadget; ele inventou a conveniência à distância.