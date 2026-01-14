Menu
AUTOMÓVEIS

Essa tecnologia pode trazer dor de cabeça aos donos de carros

Itens de condução semiautônoma exigem manutenção cara e podem impactar o seguro

Redação

Por Redação

14/01/2026 - 9:31 h
Tecnologia no carro pode pesar no bolso e gerar dor de cabeça
Tecnologia no carro pode pesar no bolso e gerar dor de cabeça -

Com a popularização dos sistemas de condução semiautônoma, os chamados itens ADAS, os carros ficaram mais seguros, confortáveis e tecnológicos. No entanto, essa evolução também começa a trazer impactos diretos para o bolso dos proprietários, especialmente quando o assunto é manutenção e seguro.

Um levantamento do instituto internacional HLDI aponta que a quantidade de veículos equipados com tecnologias ADAS deve dobrar até 2028. Esse crescimento tende a tornar mais frequentes os custos com reparos e, principalmente, com a recalibração dos sistemas.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diferentemente do que muitos imaginam, esse tipo de procedimento não é necessário apenas após colisões mais severas: até uma simples encostada pode ser suficiente para comprometer o funcionamento correto das câmeras e sensores.

Esses componentes, aliás, também sofrem desgaste natural ao longo do tempo. Intempéries climáticas, vibrações do trânsito e uso contínuo podem exigir novas calibrações para garantir a precisão dos sistemas. O problema é que esse serviço demanda ferramentas específicas e mão de obra especializada, fatores que encarecem o processo. Segundo o Auto Blog, nos Estados Unidos, o custo médio para recalibrar itens ADAS gira em torno de US$ 500, o equivalente a aproximadamente R$ 2,6 mil.

Leia Também:

Gigante chinesa lidera com folga vendas de carros elétricos no Brasil em 2025
Fabricante de aspiradores apresenta superesportivo elétrico de 2000 cv
BYD amplia fábrica na Bahia e anuncia produção nacional do Song Plus

Impacto no seguro

Com reparos cada vez mais complexos, cresce a possibilidade de aumento no valor das apólices de seguro. Isso acontece porque muitos problemas relacionados aos sistemas ADAS são resolvidos por empresas tecnológicas terceirizadas pelas próprias montadoras. Como esses prestadores podem cobrar valores mais elevados, o custo adicional acaba sendo repassado ao consumidor.

Ainda assim, o cenário não é totalmente negativo. Mesmo com a tendência de encarecimento dos seguros, a ampliação do uso de tecnologias ADAS traz benefícios coletivos. Os chamados “carros pelados” praticamente deixaram de existir, e hoje os veículos já saem de fábrica equipados com diversos itens de segurança e conforto.

A expectativa é que, à medida que os recursos de condução semiautônoma se tornem cada vez mais comuns, seus custos de manutenção sejam diluídos. Com a popularização, os preços tendem a se aproximar dos valores praticados para reparos de componentes mais simples, tornando a tecnologia mais acessível e sustentável a longo prazo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

ADAS autos tecnologia automotiva

x