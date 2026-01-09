BYD amplia fábrica na Bahia e anuncia produção nacional do Song Plus

A BYD do Brasil confirmou um novo passo em sua expansão no mercado nacional: o SUV híbrido plug-in BYD Song Plus será fabricado em Camaçari (BA) ainda em 2026. A decisão faz parte da estratégia da gigante chinesa de nacionalizar seus modelos "best-sellers" para atender à crescente demanda dos consumidores brasileiros por veículos eletrificados.

O modelo manterá, inicialmente, as mesmas especificações técnicas e configurações da versão importada que já circula no país. A nacionalização é vista pela empresa como um movimento natural de consolidação da marca como líder de vendas no setor.

O avanço da BYD em Camaçari

O complexo industrial baiano tem operado em ritmo acelerado. Com pouco mais de 60 dias de funcionamento, a planta já atingiu marcos importantes para o setor automotivo regional:

Produção diversificada: O Song Plus será o quarto modelo da linha de montagem, que já produz o Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro.

Volume de fabricação: A marca já soma quase 20 mil veículos produzidos localmente em apenas dois meses de operação.

Modelo global: Embora tenha sido substituído na China por questões de estratégia da matriz, a BYD garantiu que o Song Plus continuará sendo ofertado no mercado internacional e no Brasil.

Investimento bilionário e geração de empregos

A expansão da fábrica não visa apenas o volume de vendas, mas também o fortalecimento da economia regional. De acordo com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil, a nacionalização aumenta a rede de fornecedores brasileiros e impulsiona a criação de postos de trabalho.

Para sustentar esse crescimento, a BYD detalhou os aportes financeiros:

Investimento total: Estão previstos R$ 5,5 bilhões para esta fase de construção e implementação.

Aporte executado: Mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados nas obras em Camaçari.

Meta de longo prazo: A greentech projeta alcançar a capacidade de 600 mil unidades por ano, focando em oferecer alta tecnologia a preços competitivos.

O cronograma de lançamentos e novos detalhes sobre a regionalização da produção serão divulgados ao longo de 2026, à medida que as obras no complexo avançam.