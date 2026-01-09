Menu
AUTOS

Fabricante de aspiradores apresenta superesportivo elétrico de 2000 cv

Fabricante promete outros dois esportivos, incluindo possível versão híbrida plug-in

Luan Julião

Por Luan Julião

09/01/2026 - 18:53 h
Modelo-conceito Nebula Next 01 foi revelado na CES 2026
Modelo-conceito Nebula Next 01 foi revelado na CES 2026

Uma empresa chinesa conhecida até então pelo desenvolvimento de aspiradores de pó decidiu surpreender ao estrear no setor automotivo com um projeto ambicioso e de alto desempenho. A Dreame Technology apresentou, durante a CES 2026, em Las Vegas, um superesportivo elétrico que chama atenção não apenas pela origem inusitada da fabricante, mas principalmente pelos números extremos.

Batizado de Nebula Next 01, o modelo-conceito marca a entrada oficial da marca no mercado de carros, movimento anunciado em agosto do ano passado. Embora as primeiras imagens divulgadas anteriormente tenham gerado comparações diretas com o Bugatti Chiron, a versão exibida no evento internacional mostra um design menos semelhante ao superesportivo francês.

O desempenho é um dos principais destaques do projeto. O Nebula Next 01 utiliza quatro motores elétricos, cada um com potência máxima de 469 cavalos, resultando em uma força combinada de 1.903 cv. Com esse conjunto, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 1,8 segundo. O modelo ainda dispõe do modo Super Boost, que garante um acréscimo temporário de 30% na potência. Para efeito de comparação, o Xiaomi SU7 Ultra realiza a mesma aceleração em 1,97 segundo.

No visual, o conceito aposta em um acabamento verde com aplicações de fibra de carbono, capô de linhas inclinadas, faróis em formato de “L” e rodas de seis raios. Um detalhe, porém, pode impedir sua homologação futura: o veículo não possui maçanetas aparentes. A ausência desse item o coloca em desacordo com normas chinesas recentes, que proíbem maçanetas retráteis a partir de 2027 por questões de segurança em acidentes.

A Dreame reforça que o Nebula Next 01 não passa, por enquanto, de um carro-conceito, ainda distante de uma produção em massa. De acordo com a empresa, a fabricação em larga escala de veículos está prevista apenas para o próximo ano.

Além desse projeto, a fabricante, que também utiliza o nome Kosmera em sua divisão automotiva, afirmou que trabalha no desenvolvimento de outros dois esportivos. Um deles deve ser uma variação direta do Nebula Next 01, enquanto o outro pode adotar um sistema híbrido plug-in, possivelmente herdando parte das tecnologias apresentadas neste conceito.

x