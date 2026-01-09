Fabricante de aspiradores apresenta superesportivo elétrico de 2000 cv

Modelo-conceito Nebula Next 01 foi revelado na CES 2026 - Foto: Divulgação/Dreame Technology

Uma empresa chinesa conhecida até então pelo desenvolvimento de aspiradores de pó decidiu surpreender ao estrear no setor automotivo com um projeto ambicioso e de alto desempenho. A Dreame Technology apresentou, durante a CES 2026, em Las Vegas, um superesportivo elétrico que chama atenção não apenas pela origem inusitada da fabricante, mas principalmente pelos números extremos.

Batizado de Nebula Next 01, o modelo-conceito marca a entrada oficial da marca no mercado de carros, movimento anunciado em agosto do ano passado. Embora as primeiras imagens divulgadas anteriormente tenham gerado comparações diretas com o Bugatti Chiron, a versão exibida no evento internacional mostra um design menos semelhante ao superesportivo francês.

O desempenho é um dos principais destaques do projeto. O Nebula Next 01 utiliza quatro motores elétricos, cada um com potência máxima de 469 cavalos, resultando em uma força combinada de 1.903 cv. Com esse conjunto, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 1,8 segundo. O modelo ainda dispõe do modo Super Boost, que garante um acréscimo temporário de 30% na potência. Para efeito de comparação, o Xiaomi SU7 Ultra realiza a mesma aceleração em 1,97 segundo.

No visual, o conceito aposta em um acabamento verde com aplicações de fibra de carbono, capô de linhas inclinadas, faróis em formato de “L” e rodas de seis raios. Um detalhe, porém, pode impedir sua homologação futura: o veículo não possui maçanetas aparentes. A ausência desse item o coloca em desacordo com normas chinesas recentes, que proíbem maçanetas retráteis a partir de 2027 por questões de segurança em acidentes.

A Dreame reforça que o Nebula Next 01 não passa, por enquanto, de um carro-conceito, ainda distante de uma produção em massa. De acordo com a empresa, a fabricação em larga escala de veículos está prevista apenas para o próximo ano.

Além desse projeto, a fabricante, que também utiliza o nome Kosmera em sua divisão automotiva, afirmou que trabalha no desenvolvimento de outros dois esportivos. Um deles deve ser uma variação direta do Nebula Next 01, enquanto o outro pode adotar um sistema híbrido plug-in, possivelmente herdando parte das tecnologias apresentadas neste conceito.