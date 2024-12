Esmeralda avaliada em R$ 1 bilhão é leiloada por R$ 50 milhões

A esmeralda não está lapidada, ou seja, está em seu estado natural - Foto: Gemas Leilões

Uma esmeralda de 69 kg, avaliada em R$ 1 bilhão, foi leiloada para um grupo árabe por R$ 50 milhões nesta quarta-feira, 11, em Salvador. O lance inicial para arrematar era de R$ 100 milhões, mas a pedra não recebeu propostas nesse valor.

A advogada responsável pelo leilão, Cláudia Medrado, explicou que o preço bem abaixo do avaliado está associado a falta de lances com o valor que era pedido.

O grupo árabe fez um lance condicional, que é uma proposta de compra abaixo do valor mínimo estipulado, que foi aceito pelo vendedor. Por isso a pedra foi vendida a apenas 5% do valor estipulado.

De acordo com a advogada, apesar de ter levado a esmeralda no leilão, o grupo ainda pode desistir da pedra. Os compradores impuseram duas exigências, que também foram aceitas pelo comprador: conhecer a esmeralda pessoalmente e ter a avaliação de um outro gemólogo, indicado por eles.

A pedra possui uma coloração verde-musgo e apresenta dimensões de 60 cm de altura, 20 cm de largura e 20 cm de profundidade.

A esmeralda não está lapidada, ou seja, está em seu estado natural, como foi achada na mina. O procedimento de lapidação é feito para transformar a pedra preciosa em uma joia.

Quando comparada com outras esmeraldas encontradas em Pindobaçu, cidade do norte da Bahia conhecida como "capital das esmeraldas", a pedra preciosa leiloada em Salvador foi vendida bem abaixo do preço. Em maio deste ano, uma esmeralda de 137 quilos foi arrematada por R$ 175 milhões em um leilão da Receita Federal.