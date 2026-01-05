TECNOLOGIA
Fim do Instagram e TikTok? Governo endurece regras para adolescentes
Iniciativa conta com o apoio do presidente do país
Por Yuri Abreu
Para evitar o excesso de exposição as crianças às telas, a França quer proibir as redes sociais para menores de 15 anos a partir de setembro de 2026.
O texto indica que "muitos estudos e relatórios confirmam os riscos distintos causados pelo uso excessivo de telas digitais pelos adolescentes".
Conforme o governo, as crianças com acesso ilimitado à internet estão expostas a "conteúdo inapropriado" e poderiam sofrer assédio digital ou experimentar alterações em seus padrões de sono.
Leia Também:
Vetos ao uso
O projeto de lei tem dois artigos: o primeiro estabeleceria como ilegal "a prestação, por parte de uma plataforma on-line, de um serviço de rede social para um menor de 15 anos".
O segundo artigo propõe proibir o uso de celulares em escolas do ensino médio.
Na França, desde 2018 é vetado o uso de telefones celulares em pré-escolas e centros de ensino médio, mas, até este ano, a proibição era raramente aplicada.
Apoio do presidente
A iniciativa conta com o apoio do presidente Emmanuel Macron. Segundo ele, o Parlamento francês deve começar a debater a proposta a partir deste mês de janeiro.
"Protegeremos nossas crianças e adolescentes das redes sociais e das telas", prometeu Macron na noite da última quarta-feira, 31, durante seu discurso de Fim de Ano aos franceses, assegurando que terá um "cuidado especial" para que este projeto possa "chegar a bom termo".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes