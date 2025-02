"Futebol 2.0": saiba o que é e como funciona a King's League

Conheça a Kings League, modalidade de futebol com modificadores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma nova variante do tradicional futebol que já conhecemos está se tornando cada vez mais popular. Trata-se da Kings League, uma variação do Fut7, um formato de futebol jogado com sete atletas de cada lado, seis na linha e o goleiro, em uma quadra de grama sintética, com duração de dois tempos de 20 minutos, totalizando 40.



Mas em que consiste essa nova modalidade?



A Kings League foi criada pelo ex-zagueiro do Barcelona e seleção espanhola, Gerrard Piqué, e, atualmente, alcança aproximadamente 100 milhões de visualizações em 75 canais diferentes, tanto nacionais, quanto internacionais. Porém, o que faz ela ser diferente é o fato das partidas terem modificadores que deixam o jogo muito mais dinâmico e imprevisível.

A partida já começa de uma forma diferente, pois, ao invés de serem os sete jogadores em quadra desde o início, o jogo começa com a bola sendo solta de uma gaiola no teto do ginásio enquanto um jogador de cada time corre para dominá-la, após isso, os dois se enfrentam em um 1x1 e os goleiros. Após um minuto, mais um atleta é adicionado a cada equipe, até que os sete jogadores estejam em quadra.

Já a segunda metade da partida inicia como um jogo normal, bola no centro da quadra e a posse é da equipe oposta a que iniciou o primeiro tempo. Porém, ao relógio marcar 38 minutos, o jogo é paralisado e os dois times deve ir para trás da linha de fundo, ao soar do apito, os jogadores devem ir disputar a bola colocada no centro do campo e as equipes jogam estes 2 minutos finais com cada gol valendo por dois.

Caso a partida termine empatada, os times vão para uma série de shotouts, onde um jogador sai cara a cara com o goleiro, tendo que definir a jogada em cinco segundos, logo, nenhuma partida acaba empatada no formato da Kings League.

Durante a segunda metade, os modificadores, que são em formatos cartas escolhidas de forma aleatória no início da partida pelos treinadores de cada equipe, são liberados. Estas cartas podem ser:

* Remover um jogador do time adversário por 4 minutos;

* Dobrar o valor de um gol da sua equipe por quatro minuto;

* Jogador estrela, um atleta é escolhido e caso ele faça um gol, valerá por dois;

* Pênalti;

* Shotout;

* Coringa: rouba o efeito da carta de seu adversário.

Cartas da Kings League | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, cada equipe tem um ou mais presidentes, que na sua maioria são personalidades famosas de cada país e quando a equipe solicitar o "Pênalti Presidente" ela deverá descer a quadra, e fazer a cobrança da penalidade.

O Brasil pode se dizer bem tradicional nesta modalidade, visto que acumula um vice mundial na categoria de clubes e é o atual campeão da Copa do Mundo, que foi sediada na Itália no final de 2024.

O torneio de seleções contou com Argentina, Espanha, Itália, país cede, Japão, Estados Unidos, México, Uzbequistão, Arábia Saudita, Peru, Alemanha, Brasil, Coreia do Sul, Turquia, Ucrânia, Colombia e Marrocos.

Equipes que participaram da primeira Copa do Mundo Kings League | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A final aconteceu no Allianz Stadium, estádio da Juventus de Turim entre Brasil e Colômbia, onde a seleção canarinho venceu os colombianos por 6 a 2, se tornando a primeira seleção campeã do mundo da Kings League.

Além disso, no ano anterior a copa do mundo, o Brasil chegou próximo ao topo do mundo no mundial de clubes, com a G3X, equipe presidida pelo criador de conteúdo Gaules, famoso no cenário de videogames, eles ficaram com o vice campeonato, perdendo para a equipe espanhola "Porcinos" por 5 a 3.

Com a repercussão e as boas campanhas brasileiras, a competição terá uma liga própria no Brasil. Os clubes e presidentes ainda estão sendo anunciados e não há data prevista para o início da competição, no entanto, é esperado que inicie em 2025.