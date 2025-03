Golpes digitais cresceram 45% em 2024: saiba como se proteger

Saiba como se proteger dos golpes na internet - Foto: Denisse<Salazar

Com o aumento e a evolução dos espaços da internet, golpistas e enganadores estão cada vez mais presentes e disfarçados na web. Os crimes digitais aumentaram em 45% em 2024, totalizando 5 milhões de golpes online no ano passado, segundo dados da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP).

O principal motivo desse crescimento, de acordo com o professor do curso de Sistemas da Informação da Estácio, Jorge Israel Silva, é justamente a frequência do uso da internet ao longo dos anos.

“O uso da internet é cada vez mais comum e quase indispensável no dia a dia de todos. Com isso, também golpes mais sofisticados chegaram e se mantém na medida em que falta conscientização digital e crescem as transações financeiras online. As faixas etárias mais velhas são mais vulneráveis a golpes clássicos, mas os mais jovens também podem ser alvos de fraudes em plataformas digitais como jogos e redes sociais”, afirma.

O professor deu dicas de como se proteger dos golpes na internet. Veja abaixo.

Investir em educação digital: Buscar conhecimento e estar a cada dia mais atualizado ajuda as pessoas a identificar fraudes e adotar boas práticas de segurança, como criar senhas fortes, atualizações e muita cautela com informações online.

Selecionar a autenticação em dois fatores das contas em redes sociais: Esse método possui duas etapas. Normalmente, a primeira envolve a inserção da senha, enquanto a segunda exige um código temporário enviado via SMS, e-mail ou gerado por um aplicativo de autenticação.

Contar com o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina: As tendências futuras são de que as instituições estarão cada vez mais preparadas para romper as tentativas de fraudes através dessas ferramentas.

Maior foco em privacidade e regulamentações: As instituições devem investir em treinamento, tecnologias de defesa, auditorias de segurança e planos de resposta a incidentes.