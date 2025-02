iPhone 16E: Apple lança novo aparelho de linha "acessível"

Linha "acessível" da Apple é divulgada - Foto: Divulgação/Apple

O aguardado iPhone 16E foi revelado pela Apple nesta quarta-feira, 19. O aparelho é uma versão mais "acessível" quando comparado a outros aparelhos da empresa, sendo considerado o sucessor direto do iPhone SE 3, lançado em 2022.

Além do nome diferente, o aparelho abandona o botão "Home", adota o "Face ID" e tem uma tela maior, com 6,1 polegadas com tecnologia OLED. Somado a isso, o aparelho traz o chip A18 que é compatível com o Apple Intelligence, sua câmera principal conta com 48 MP, com um zoom óptico de 2x. O celular vem a pré-venda no Brasil a partir do dia 28 de fevereiro custando a partir de R$ 5.799.

O aparelho conta com três versões, variando de acordo com a quantidade de armazenamento, são elas: 128 GB (R$ 5.799), 256 GB (R$ 6.599) e 512 GB (R$ 8.099). Vindo com um design mais minimalista disponível nas cores preto e branco.

Para os interessados, a compra pode ser feita no site da Apple: https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-16e

Confira os principais pontos do iPhone 16E:

* Bateria dura mais e design atualizado

Diferente de seu antecessor, o iPhone 16E tem um visual mais alinhado com os demais modelos da Apple, com bordas menores e Face ID para autenticação biométrica. Somado a isso, a tela dele está tanto maior, quanto melhor, com um display de Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, contra o painel LCD de 4,7" do iPhone SE 2022.

Celular vem disponível nas cores preta e branca | Foto: Divulgação/Apple

O celular vem com um vidro Ceramic Shield e conta com certificação IP68, que oferece proteção contra poeira e imersão em água doce. Seguindo a tendência desde o iPhone 15, a aple abandonou o conector Lightning em seus carregadores, utilizando a porta USB-C.

Mais um ponto de destaque é a autonomia da bateria do aparelho. De acordo com a Apple, o novo modelo vai durar até 12 horas a mais que seus anteriores, graças ao chip A18 e à eficiência do modem C1, o primeiro projetado pela empresa para melhorar o consumo energético.

* Botão de ação e Apple Intelligence

Mesmo não contando com o A18 Pro dos modelos premium, o iPhone 16E traz uma versão otimizada do A18. De acordo com a Apple, a CPU hexa-core é até 80% mais rápida que o chip A13 Bionic do iPhone 11. Além disso, graças ao processador, o novo iPhone 16E é compatível com a Apple Intelligence, Inteligência Artificial integrada que traz recursos avançados como edição inteligente de imagens, criação de emojis personalizados (Genmoji) e respostas contextuais aprimoradas pela Siri.

Botão de ação | Foto: Divulgação/Apple

* Câmera de 48 MP

Este modelo conta com uma câmera traseira única, porém, com um sensor que recebeu um salto de resolução e novos algoritimos de processamento computacional. Agora, temos uma câmera principal de 48 MP com tecnologia Fusion, que melhora a captura de detalhes em diferentes condições de iluminação.

Além disso, o modelo traz um zoom óptico de 2x, coisa que não se tinha nos outros modelos. Na gravação de vídeos, o novo aparelho permite capturas em 4K com Dolby Vision a até 60 quadros por segundo (fps).

Câmera traseira do iPhone 16E | Foto: Divulgação/Apple

Qual o preço desse aparelho?

O iPhone 16E está disponível em três versões: 128 GB (R$ 5.799), 256 GB (R$ 6.599) e 512 GB (R$ 8.099). A pré-venda no Brasil começa no dia 28 de fevereiro.