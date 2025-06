Google anuncia função de tradução simultânea para o português no Google Meet

Tradução automática do Google Meet - Foto: Reprodução | Google

A Inteligência Artificial vem moldando cada vez mais o mundo digital, e, na última terça-feira, 10, durante o evento Google for Brasil 2025, foi anunciada a função de 'Tradução Simultânea' para o português para o Google Meet. Além disso, outras novidades também foram anunciadas, como o ‘Anota pra Mim’ também do Meet, o ‘Quero Ajuda para Criar’ no Google Docs, ‘Quero Ajuda para Analisar’ no Google Planilhas e o Gemini no Google Chat.

“Com a IA integrada ao Google Workspace, estamos democratizando o acesso à inteligência artificial para organizações de todos os tamanhos, sem barreiras. Atualmente, 75% dos usuários diários do Gemini para Workspace dizem perceber uma melhora na qualidade do trabalho.”, arma Alberto Zafani, head de Google Workspace no Brasil.

Entenda as novidades anunciadas

Tradução Simultânea do Google Meet

O recurso de “Tradução Simultânea” no Google Meet terá suporte para a língua portuguesa nas próximas semanas para assinantes do Google One e até o nal deste ano para os clientes corporativos do Workspace. Veja como ele funciona:

Se você estiver em uma chamada em que alguém fala um idioma que você não entende, você ouvirá a pessoa traduzida para o seu idioma, com a voz, o tom e a emoção dela se refletindo.

E se você estiver em uma reunião com várias pessoas falando esse idioma estrangeiro, ouvirá cada pessoa com sua própria voz e personalidade se refletindo. Isso ajuda na identificação dos participantes e a ter conversas em grupo com mais facilidade.

O Google preserva as características da fala na tradução para que a experiência pareça familiar e clara, priorizando a conexão humana. O resultado é uma conversa mais autêntica e natural.

Tradução automática do Google Meet | Foto: Reprodução | Google

Anota pra mim

Este recurso auxilia o usuário do Google Meet a fazer anotações de forma automática, permitindo que a pessoa se concentre em outros aspectos da chamada. Diferentemente de um programa de transcrição de reunião, o novo recurso utiliza o Gemini, IA do Google, para compreender o assunto da reunião, podendo até recomendar ações em um resumo no Google Docs.

A função já está disponível em Português para usuários do Google One e clientes corporativos do Workspace. Saiba mais:

A captura das anotações é feita de maneira automática, assim que habilitada pelo usuário.

O conteúdo é anexado no evento do Google Agenda para ser acessado sempre que necessário.

O Anota pra Mim sugere inclusive tópicos de ações e próximos passos.

É possível acessar também a função "resumo até o momento", caso o usuário chegue atrasado na reunião.

O recurso também envia um e-mail com um link do resumo no Google Docs, logo após a reunião para o organizador.

‘Quero Ajuda para Criar’ no Google Docs

Com auxílio da IA do Google no Docs, agora é possível criar um documento por completo, já utilizando o conteúdo do Google Drive, a partir de um único comando, um prompt, do novo recurso ‘Quero Ajuda para Criar’.

Por exemplo, caso uma empresa do ramo de produtos ecológicos pode solicitar à IA sugestões para criar uma proposta da seguinte forma:

“Elabore uma proposta para o novo cliente com base nas solicitações de [Notas da reunião com o cliente - 02 de junho de 2025 (nome do arquivo no drive)], detalhando escopo, preço e cronograma. Inclua uma imagem de capa com produtos de limpeza ecológicos e imagens no corpo do texto.”