IA GENERATIVA

Google anuncia treinamento gratuito em IA para 200 mil pessoas

Iniciativa abrangerá seis países da América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 12:00 h
No Brasil, o evento terá sessões presenciais em 20 universidades parceiras
No Brasil, o evento terá sessões presenciais em 20 universidades parceiras

O Google Cloud acaba de anunciar uma ambiciosa iniciativa para democratizar o acesso ao conhecimento em Inteligência Artificial (IA) generativa na América Latina. Durante o Google Cloud Summit Brasil, a empresa revelou que no dia 6 de dezembro de 2025 será realizado o 'Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud', um evento híbrido e gratuito projetado para treinar 200 mil profissionais e estudantes em um único dia.

A iniciativa abrangerá seis países da América Latina — Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México — e reforça o compromisso do Google Cloud em acelerar a adoção da IA generativa e formar a futura força de trabalho na região.

No Brasil, o evento terá sessões presenciais em 20 universidades parceiras, incluindo instituições renomadas como SENAI-SP, PUC-MG, Insper, Vitru, Mackenzie e Cogna, além de contar com transmissão online em parceria com a Alura para ampliar ainda mais o alcance.

Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina, enfatizou a importância do programa.

"Investir em habilidades digitais é fundamental para que a América Latina aproveite todo o potencial da IA que está transformando rapidamente o mercado de trabalho.O treinamento não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade para impulsionar o crescimento e a competitividade".

O 'Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud' é direcionado a um público amplo, incluindo profissionais de diversas áreas (não necessariamente de tecnologia) e estudantes. Os participantes seguirão a "Trilha de Aprendizagem Líder em IA generativa", um conteúdo elaborado para oferecer desde conceitos básicos, como a distinção entre IA e Machine Learning, até o uso prático de ferramentas como o Gemini para Google Workspace.

Um dos focos será a engenharia de prompts e a experiência "no-code", permitindo que pessoas sem conhecimentos em programação possam criar seus próprios agentes de IA.

Este evento surge em um momento crucial, onde a qualificação em IA se tornou um diferencial competitivo. Relatórios como "O Futuro do Trabalho 2025" do Fórum Econômico Mundial apontam que a lacuna de habilidades é a principal barreira para a transformação digital.

Na América Latina, 66% dos executivos já priorizam a experiência em IA em detrimento da experiência de trabalho tradicional, e no Brasil, quase 90% das empresas planejam investir em capacitação em IA nos próximos cinco anos.

Melina Lopez, Gerente de Marketing para Desenvolvedores e Comunidades no Google Cloud para a América Latina, destacou.

"Este evento representa uma oportunidade única para que estudantes e profissionais de diversas disciplinas adquiram uma compreensão profunda da IA generativa e aprendam a aplicá-la em suas áreas."

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar a página oficial do evento: https://cloudonair.withgoogle.com/events/capacita.

Tags:

Google inteligência artificia treinamento de IA

