Google pega usuários de surpresa e acaba com função importante após 7 anos
Aplicativo da empresa de tecnologia removeu a funcionalidade criada em 2018
Por Luiz Almeida
O Google anunciou que encerrou uma função que fazia parte do Maps desde 2018. Trata-se do botão "Seguir", que permite o usuário receber atualizações de empresas e pessoas na guia "Para Você" do aplicativo para Android e iOS.
A gigante norte-americana já havia feito a remoção do botão para seguir empresas desde janeiro. No entanto, nos últimos, ela anunciou que também removerá a capacidade de seguir pessoas.
A partir de agora, a funcionalidade poderá ser utilizada dentro do Local Guides Connect, um fórum online onde guias locais podem ganhar pontos escrevendo comentários, adicionando fotos e corrigindo dados em mapas.
O Google vai apagar todos os dados relacionados aos seguidores no Maps dos seus servidores. A visibilidade do perfil no Maps, porém, não sofrerá modificação.
Além disso, o aplicativo também não receberá mais solicitações para aprovar seguidores, pois a função será encerrada em setembro de 2025.
Entenda o recurso do Google Maps
O Google Maps funcionava desde 2018 com um recurso que ajudava os usuários do aplicativo a saber mais sobre os lugares que frequentam.
O anúncio da funcionalidade era observado como uma ação próxima da concorrência com o Facebook.
No Maps, era possível clicar no botão “seguir”, disponível no perfil das empresas no aplicativo, para receber atualizações, notícias, próximos eventos e ofertas de seus estabelecimentos favoritos.
