IA do Google pode ter ações em mais de um aplicativo

Google Gemni, inteligência artificial da Google, pode executar funções em aplicativos diferentes - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

O Google Gemni, inteligência artificial da Google, pode executar funções em aplicativos diferentes em um só comando. Esta nova função foi revelada no Galaxy Unpacked 2025, evento que divulgou também a nova linha de celulares Galaxy, da Samsung, na quarta-feira, 22.

Com esta atualização, é possível por exemplo: solicitar que a IA busque passagens aéreas e salve as opções diretamente no Google Keep, aplicativo de anotações da Google. Além disso a novidade conecta os aplicativos da Google com alguns apps terceiros, como WhatsApp e Spotify, além dos aplicativos nativos da Samsung. Segundo a empresa, a nova função já está disponível no app da Gemini tanto no Android, quanto para iPhone (iOS).

Além disso, a big tech revelou novidades para o Gemini Live e um recurso que permite uma "leitura de tela" do usuário.

Agora, o Gemini Live permite uma conversa mais fluida entre a IA e o usuário, além disso também suportando imagens, arquivos e vídeos do YouTube, além somente da voz.

Ainda com novidades, a Google revelou que o Project Astra, recurso que permite o compartilhamento de tela e detalhes de vídeo ao vivo, será liberado para dispositivos Android e para o próprio Galaxy 25 nos próximos meses.