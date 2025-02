Samsung revela linha Galaxy S25; confira preços

Da esquerda para a direita, Galaxy S25 base, Plus e Ultra. - Foto: Reprodução | Redes Sociais @yoboigucci2

A Samsung anunciou o lançamento da nova linha "Galaxy S25", com os modelos Plus e Ultra nesta quarta-feira, 22. Os três aparelhos contam com chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, versão aprimorada do processador da Qualcomm para os smartphones da empresa sul-coreana. Além disso, os aparelhos vem com memória RAM de 12 GB, uma evolução do modelo base que vinha com 8 GB. Os preços começam em R$ 6.999 (Galaxy S25), R$ 8.499 (Galaxy S25 Plus) e R$ 11.999 (Galaxy S25 Ultra).

Os anúncios foram feitos no Galaxy Unpacked, evento da Samsung realizado em San Jose, Califórnia, nos Estados Unidos. Confira os detalhes da linha S25 da Samsung.

Galaxy S25 e S25 Plus:

A linha Galaxy S25 ganhou algumas atualizações na parte de hardware. Agora, o modelo base e Plus vem com o mesmo processador da versão Ultra, o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, uma versão aprimorada do chip da Qualcomm que foi lançado em outubro de 2024.

Somado a isso, ambos modelos tiveram um aumento da memória RAM , chegando a 12 GB, que era o mesmo da linha Ultra. As especificações estão sendo mais altas para suportar as tarefas de IA, que tem o processamento local no dispositivo.

As telas seguem as mesmas dos modelos de 2024. O S25 tem 6,2 polegadas com resolução FHD+, enquanto o S25 Plus traz 6,7 polegadas e resolução QHD+. Ambas têm display AMOLED Dinâmico 2X com taxa de atualização de até 120 Hz. As medidas são de 70,5 × 146,9 × 7,2 mm para o S25, que pesa 162 g; e 75,8 × 158,4 × 7,3 mm para o S25 Plus, que tem peso de 190 g.

Além disso, não houveram mudanças na câmera da linha base do S25 quando comparado a linha S24. Confira o conjunto de lentes da nova linha:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Câmera ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Câmera teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Mesmo com a mudança de processadores, a Samsung não alterou as baterias. Com o Galaxy S25 tendo 4.000 mAh, enquanto o S25 Plus apresenta 4.900 mAh. Os dois suportam o carregamento rápido com um carregador mais potente, vendido separadamente.

Em solo brasileiro, o modelo S25 básico tem versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB nas seguintes cores: azul-marinho, azul, verde e cinza. Já o S25 Plus, chega com 256 GB e 512 GB com as mesmas variantes de cores.

Galaxy S25 Ultra:

Já a linha Ultra vem com algumas mudanças no design, com os cantos levemente arredondados. O celular vem com a mesma construção me titânio do ano anterior, ficando mais leve também, 218 g, sendo 15 g mais leve que o S24 Ultra.

O processador é o já citado Snapdragon 8 Elite for Galaxy, sendo capaz de entregar um desempenho 40% melhor na NPU, parte que processa as tarefas de IA, 37% na CPU e 30% na GPU. O patamar mais alto da linha da Samsung conta com 12 GB de RAM, com as mesmas especificações de tela do S25 Plus, porém com 6,9 polegadas;

Outra parte que recebeu mudança é em uma das câmeras. Com o sensor da lente ultrawide saindo de 12 MP para 50 MP. O conjunto completo das câmeras fica assim:

Câmera principal de 200 MP (f/1.7)

Câmera telefoto de 50 MP (f/3.4)

Câmera telefoto de 10 MP (f/2.4)

Câmera ultrawide de 50 MP (f/1.9)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Ainda na parte das câmeras, agora será possível filmar em Nightography, garantindo cenas melhores iluminadas em ambientes noturnos ou com pouca luminosidade. Também há suporte para gravação em HDR de 10 bits e no novo modo Galaxy Log, voltado para profissionais que planejam corrigir as cores do vídeo em softwares especializados. Estes recursos se estendem para os modelos Galaxy S25 e S25 Plus.

Em relação à bateria, não houveram novidades, seguindo com os 5.000 mAh da linha de 2024, tendo suporte para o carregamento rápido com o adaptador de tomada mais potente, vendido separadamente. O Galaxy S25 Ultra chega ao Brasil com versões de 256 GB, 512 GB e 1 TB, nas cores azul, preto, prata e cinza, todas com acabamento em titânio e proteção Corning Gorilla Armor 2. O aparelho, assim como seus antecessores e mantendo o legado da linha Note, é enviado com a caneta S Pen.

Todos os modelos da linha S25 serão equipados com o Android 15. Contando com sete anos de atualização de sistema e de segurança. Os modelos têm suporte à internet 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.