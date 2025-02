Bolsonaro prega 'limpeza' de oportunistas no PL para 2026

PL pode passar por 'limpeza' - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Inelegível até as eleições de 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro pregou, nesta quarta-feira, 22, uma 'limpeza' dentro do PL, tendo em vista o pleito marcado para o próximo ano.

Leia mais

>> Senador 'astronauta' ignora Bolsonaro e mira presidência do Congresso

>> PT e PDT negociam formação de federação

>> "Tempos desafiadores", diz Marina Silva sobre discurso de Trump

Bolsonaro reforçou a necessidade de recrutar candidatos e parlamentares que tenham "compromisso com o futuro", e pontuou que o perfil indicado pode estar dentro do PL, mas também em outras siglas. Em 2022, a sigla que tem o ex-presidente como principal nome, elegeu uma bancada de 99 deputados federais.

“Nós vamos conversar com esses parlamentares. Vai ter um candidato nosso e outros de outros partidos, o PL não tem o monopólio da virtude”, disse Bolsonaro, durante transmissão no portal Auriverde Brasil.

Atualmente, o PL possui um alinhamento de 30% com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados. Entre os parlamentares, o baiano Jonga Bacelar aparece em primeiro lugar, com 94% de adesão nas votações. Os dados estão disponíveis no painel de governismo da plataforma Congresso em Foco.