IA pode ajudar humanos a conversar com seus pets; entenda como

Instituição científica tem lançamento previsto para 30 de setembro - Foto: Freepik

A tecnologia, poderá, finalmente, nos ajudar a conversar com os animais? A London School of Economics (LSE), em Londres, anunciou a criação do Centro Jeremy Coller para a Senciência Animal, a primeira instituição científica voltada exclusivamente ao estudo da consciência dos animais.

Com lançamento previsto para 30 de setembro, o centro contará com um investimento inicial de £4 milhões e reunirá especialistas de diversas áreas, como neurociência, filosofia, ciência veterinária, psicologia, direito, economia, inteligência artificial (IA) e ciência da computação.

Um dos principais objetivos está explorar como a IA pode ajudar os humanos a "falar" com seus animais de estimação e avaliar os riscos éticos dessa abordagem. O diretor do centro, professor Jonathan Birch, alerta para o perigo de modelos de IA gerarem interpretações reconfortantes, mas falsas, sobre o estado emocional dos animais, o que pode mascarar sofrimento real, como em casos de ansiedade de separação.

O centro também pretende investigar os impactos da automação na vida animal , desde carros autônomos até tecnologias aplicadas à agricultura, e propor padrões globais de proteção para animais sencientes.

Os pesquisadores esperam que os estudos do centro ajudem não apenas a melhorar o bem-estar animal, mas também a avançar no entendimento da própria consciência humana, por meio da observação de espécies não humanas.