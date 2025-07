Japão alcança internet mais rápida do mundo; veja o que ela pode fazer

Pesquisadores japoneses encontram internet mais rápida do mundo - Foto: Divulgação

Pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Japão disseram ter encontrado um novo recorde mundial no quesito transmissão de dados, uma internet de 1,02 petabits por segundo (ou 127,5 mil Gbps). Essa quantidade seria o suficiente para baixar todo o catálogo de filmes e séries da Netflix em um segundo.

O valor é mais que o dobro do recorde anterior, 50,25 mil Gbps, estabelecido por uma outra equipe de cientistas em 2024.

A tecnologia foi mostrada pela primeira vez no dia 3 de abril desde ano durante a 48ª Conferência de Comunicação por Fibra Óptica, realizada em São Francisco, nos EUA.

Nova fibra óptica

A nova fibra óptica desenvolvida é equivalente a 19 fibras convencionais, quando se diz em capacidade de transmissão de dados.

Segundo comunicado, os responsáveis disseram que ela é mais adequada para transmissões a longa distância do que os cabos atuais. Isso acontece pelo fato de que os centros dessas 19 fibras interagem com a luz de dentro dos cabos de uma única forma, sofrendo menos flutuações luminosas, o que resulta em menor perda de dados.

O cabo mais recente comprime essas 19 fibras ópticas separadas em um diâmetro de 0,127 milímetros, que é a mesma espessura dos cabos utilizados atualmente. Isso indica que o novo equipamento pode transmitir mais dados em uma estrutura que já existe, a qual já conta com 1,4 milhão de km de cabos submarinos.

Em março de 2023, a mesma equipe conseguiu resultados parecidos, porém em menos de um terço da distância percorrida pela atual. Os maiores empecilhos para aumentar o alcance foi reduzir ainda mais a perda de dados, como destaca o portal Live Science.

A solução desses desafios surgiu no aumento da intensidade das velocidades de transmissão, o que fez com que os dados viajassem por distâncias maiores sem serem perdidos. Na demonstração, os dados passaram por um sistema de transmissão 21 vezes, chegando finalmente a um receptor de dados após percorrer o equivalente a 1.700 km.