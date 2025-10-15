Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

IAs no meio comercial: especialista analisa futuro do ramo

Especialista opina sobre as inteligências artificiais no meio das empresas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/10/2025 - 18:30 h | Atualizada em 15/10/2025 - 18:41
IAs no trabalho se tornam mais comuns ao decorrer do tempo
IAs no trabalho se tornam mais comuns ao decorrer do tempo -

Quanto mais o tempo passa, as inteligências artificiais (IAs) vão se inserindo no meio empresarial de forma mais significativa em todo o mundo, principalmente nas tarefas digitais repetitivas, como as de preenchimentos de dados, recepção ou envio de documentos, e etc.

Toda essa evolução gera uma preocupação nas pessoas que trabalham nessas áreas visto que os mesmos temem que seus cargos estejam ameaçados por conta das IAs.

Com isso, o Portal A TARDE falou com o especialista em Departamento Pessoal, Consultor Trabalhista e Conselheiro do CRCBA, Gilmar Mendes, que analisou o cenário das IAs no meio trabalhista, principalmente na área de Departamento Pessoal.

Gilmar opinou sobre a possibilidade das IAs substituírem os atuais empregados nas empresas.

“A IA vai substituir quem não souber usá-la, quem não souber utilizar o grande potencial que elas oferecem.” Continuando seu pensamento, o especialista sugere que a IA seja um assistente, ou até um “empregado” para diversas tarefas.

Porém, o especialista ainda demonstrou uma ressalva sobre as inteligências artificiais, dizendo que “A IA aprende com a gente, de acordo com o que a gente vai alimentando, e acordo com o que ela vai fazendo, por isso, ela também ainda está suscetível a erros, ou falhas”.

Com isso, ele conclui que as IAs não substituem os humanos em seus trabalhos, além de responsabilizar os mesmos a conferir o que elas estão fazendo.

IA no meio do Departamento Pessoal

Gilmar Mendes ainda comentou sobre o uso das IAs no meio do Departamento Pessoal, dizendo que a função da tecnologia é de agilizar os processos da área, entregando resultados mais rápidos, precisos e estratégicos.

Somado a isso, o especialista ainda indicou algumas áreas onde a IA seria bem utilizada para adiantar esses processos:

  • conferência de folha de pagamento;
  • cálculo dos encargos;
  • emissão automática de contracheques;
  • envio para os colaboradores e de relatórios;
  • declarações para o governo;
  • controle de férias.

Com essas análises feitas por uma IA bem treinada, a chance menor de erros manuais e uma agilidade maior nos processos são dois pontos destacados por Gilmar sobre o uso dessa tecnologia nas empresas.

Futuro das IAs nas empresas

Perguntado sobre uma possível análise do futuro das IAs no meio empresarial, Gilmar contou que espera uma grande proximidade das IAs com os humanos, fazendo esses trabalhos repetitivos, enquanto as pessoas se atentaram em tarefas mais complexas e pessoais.

