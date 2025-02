Instagram aplica restrições em contas de adolescentes no Brasil

Instagram apresentou novidade para seus internautas - Foto: Divulgação | Instagram

O Instagram iniciou no Brasil nesta terça-feira, 11, a "Conta de Adolescente", que aplica algumas restrições os perfis de adolescentes entre 13 e 17 anos, permitindo um maior controle dos pais sobre as configurações de acesso a rede social de seus filhos.

Os adolescentes de 17 anos que criarem uma conta no app terão seus perfis automaticamente colocados como privado. Isso significa que novos seguidores só poderão ter acesso as postagens desse perfil, mediante a aprovação.

Os adolescentes só poderão receber mensagens de perfis que eles seguem. Também só podendo ser marcados ou mencionados em postagens de pessoas que eles seguem.

Para os menores de 16 anos a restrição é ainda maior, onde a conta privada vai valer para todos os perfis, inclusive os já cadastrados no aplicativo. Além de precisarem da autorização dos pais para alterar algumas configurações.

A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, diz que pais de adolescentes mais velhos (16 e 17 anos) podem ativar a supervisão dos pais, para terem um maior controle sobre o acesso dos filhos.

Com essa função ativada, os pais podem negar as solicitações dos jovens para alterar as configurações, ou permitir que eles mesmos gerenciem. A Meta ainda diz que, em breve, os pais poderão alterar essas configurações remotamente, para tornar as contas mais protegidas.

Essas são as novas funções da "Conta de Adolescente":

- Contas privadas: o adolescente pode aceitar novos seguidores normalmente, mas pessoas que não o seguem ficarão impossibilitadas de interagir com ele. Isso será automático para novos usuários menores de 18 anos, e para todos os usuários (inclusive já cadastrados no app) menores de 16 anos.

- Restrições de mensagens: somente as pessoas que seguem o adolescente ou que já estavam conectadas com ele podem enviar mensagens diretas (DM).

- Notificação sobre tempo de uso: diariamente, os adolescentes receberão uma notificação pedindo para saírem do Instagram após 60 minutos de uso.

- Modo noturno: entre 22h e 7h, esse recurso será ativado, silenciando as notificações. Quem tentar contatá-los durante esse período será notificado de que o adolescente não poderá visualizar a mensagem naquele momento.

- Limitação de conteúdo sensível: a "Conta de Adolescente" limita automaticamente a exibição de conteúdos sensíveis, como vídeos de brigas e procedimentos estéticos.

- Marcação e menções: adolescentes só podem ser marcados ou mencionados em publicações por pessoas que os seguem.

- Supervisão dos pais: menores de 16 anos precisarão de autorização dos pais para alterar as configurações de suas contas e deixá-las com menos proteção. Os pais de adolescentes de 16 e 17 anos também podem ativar essa supervisão, caso prefiram ter esse controle.

Atualmente, o Instagram permite que pessoas a partir dos 13 anos possam ter seus perfis próprios na plataforma.