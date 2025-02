TRAGÉDIA Trabalhadores ficam gravemente feridos após descarga elétrica na Bahia Funcionários estavam no segundo andar de um prédio subindo barras de ferro no momento do acidente Por Redação 11/02/2025 - 14:18 h

Funcionários estavam no segundo andar de um prédio subindo barras de ferro no momento do acidente - Foto: Marlon Ferraz/Blog Braga

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR