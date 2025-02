Vídeo: advogado é morto a tiros dentro de carro em Conceição do Coité

Crime ocorreu na rua Bailon Lopes Carneiro, no centro da cidade - Foto: Brigada Águia Resgate

Um advogado identificado como Elido Ernesto Reyes Júnior, de 53 anos, foi morto a tiros no município de Conceição do Coité, na Bahia. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, 11, na rua Bailon Lopes Carneiro, no centro da cidade.

Segundo a Brigada Águia Resgate, a equipe foi acionada por volta das 9h para atender um homem que foi baleado dentro de um carro. Ao chegar no local, a vítima foi encontrada sem sinais vitais.

Elido deixa a esposa e dois filhos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O local do crime foi isolado e a Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados. A vítima deixa a esposa e dois filhos.

Elido atuava em áreas diversas da advocacia como criminal, trabalhista e direito do consumidor e tinha um escritório no centro da cidade. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.