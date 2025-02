Advogado assassinado na Bahia denunciou ameaças em vídeo; assista

Gravação foi feita no dia 24 de dezembro de 2024 - Foto: Reprodução

O advogado identificado como Elido Ernesto Reyes Júnior, de 53 anos, morto a tiros no município de Conceição do Coité, na Bahia, na manhã desta terça-feira, 11, deixou um vídeo gravado alegando estar se sentindo ameaçado por conta de uma briga envolvendo herança familiar.

Na gravação, feita no dia 24 de dezembro de 2024, ele acusa os próprios irmãos e um inquilino, caso fosse executado. “Hoje são 24 de dezembro de 2025, estou fazendo hoje esse vídeo como um registro, porque me sinto ameaçado. Eu tenho uma contenda com o [nomes], que são meus irmãos consanguíneos”.

“Semana passada, ele veio com duas pessoas de Madre de Deus […] Ele veio com um cara armado, com uma faca. Espero nunca usar esse vídeo, mas se me matarem ou tiver uma morte inexplicável, foi a mando de [nomes]”, disse no vídeo.

Elido atuava em áreas diversas da advocacia como criminal, trabalhista e direito do consumidor e tinha um escritório no centro da cidade.