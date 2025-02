Ladrões de Salvador são presos por assaltos cometidos em Aracaju

Investigação teve início após mais de 650 boletins de ocorrência serem registrados por vítimas - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Treze integrantes de uma quadrilha especializada no furto de celulares em grandes eventos na orla de Aracaju já foram presos na manhã desta terça-feira, 11, durante a operação "Tela Fria", uma ação integrada entre as polícias civis da Bahia, Sergipe e Pernambuco. A investigação teve início após mais de 650 boletins de ocorrência serem registrados por vítimas desse tipo de crime.

A Delegacia de Turismo da Polícia Civil de Sergipe identificou que a maioria dos criminosos era da Bahia, com atuação em bairros como Massaranduba, Uruguai, Fazenda Coutos, Sussuarana e Valéria. O grupo operava de forma estruturada, contando com especialistas em furto, desbloqueio de dispositivos e movimentação financeira ilegal.

Os criminosos furtavam celulares em eventos e enviavam mensagens ameaçadoras para obter as senhas das vítimas. Com os aparelhos desbloqueados, acessavam redes sociais, contatos e contas bancárias, realizando compras fraudulentas e transferências antes de revender os dispositivos no mercado ilegal.

Os mandados foram cumpridos nos bairros do Uruguai, Fazenda Coutos, Valéria, Federação e Lauro de Freitas, além de Recife.