Internet veloz e barata? Nova rede se prepara para estrear no Brasil

A rede promete desbancar as outras - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Amazon está prestes a alcançar sua rede de internet banda larga no Brasil. A empresa anunciou o novo nome do produto, que agora se chama Amazon Leo, em referência às constelações em órbita terrestre baixa (LEO).

Com testes já realizados no Brasil, a Amazon promete pacotes de internet com alta velocidade e preço baixo, competindo com outras já existentes no país tropical. A ideia é atender usuários domésticos, empresas e órgãos públicos.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, mais de 150 satélites do Amazon Leo já estão em órbita pelo planeta. O plano da empresa é disponibilizar milhares de unidades, a fim de oferecer cobertura global de qualidade.

Segundo informações da Sky, parceira da Amazon Leo, já foram fechados contratos com as empresas JetBlue, L3Harris, DirecTV e NBN Co. O serviço também atenderá governos e organizações que precisam operar em áreas afastadas das grandes metrópoles mundiais.