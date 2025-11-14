Menu
NOVIDADE

Internet veloz e barata? Nova rede se prepara para estrear no Brasil

A rede de internet já está sendo testada no país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/11/2025 - 18:42 h
A rede promete desbancar as outras
A rede promete desbancar as outras

A Amazon está prestes a alcançar sua rede de internet banda larga no Brasil. A empresa anunciou o novo nome do produto, que agora se chama Amazon Leo, em referência às constelações em órbita terrestre baixa (LEO).

Com testes já realizados no Brasil, a Amazon promete pacotes de internet com alta velocidade e preço baixo, competindo com outras já existentes no país tropical. A ideia é atender usuários domésticos, empresas e órgãos públicos.

Leia Também:

Acesso banido: Amazon pode te bloquear se você fizer isso em casa
Estudo alerta: robôs com IA podem praticar discriminação e violência
Inteligência artificial: 5 funções que deveriam ser mais usadas

Atualmente, mais de 150 satélites do Amazon Leo já estão em órbita pelo planeta. O plano da empresa é disponibilizar milhares de unidades, a fim de oferecer cobertura global de qualidade.

Segundo informações da Sky, parceira da Amazon Leo, já foram fechados contratos com as empresas JetBlue, L3Harris, DirecTV e NBN Co. O serviço também atenderá governos e organizações que precisam operar em áreas afastadas das grandes metrópoles mundiais.

