Meta admite erro e se desculpa após liberar localização no Instagram

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A nova atualização do Instagram não agradou muito os brasileiros que utilizam a plataforma. Após permitir o acesso a localização em tempo real de cada usuário, a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, emitiu uma nota oficial pedindo desculpas pelo transtorno.

No texto, a empresa informou que a função chegou ao país por engano e que já estão buscando corrigir o erro. “Estamos cientes de que o recurso Mapa do Instagram foi disponibilizado acidentalmente para usuários no Brasil. Estamos trabalhando para corrigir isso”.

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A funcionalidade, que precisa ser ativada e desativada manualmente, já estava sendo testada em diversos países desde 2025, mas chegou de forma repentina em solo brasileiro.

Risco para mulheres

Apesar de parecer simples, a função esconde um risco para mulheres. O acesso fácil a localização em tempo real permite que abusadores e sequestradores tenham acesso direto aos usuários que autorizarem a função.

Pensando nisso, a deputada federal Erika Hilton imitou um comunicado em seu perfil do ‘X’, alegando que acionaria o Ministério Público Federal para a suspensão imediata do recurso.

“Um clique errado e a localização é compartilhada. Isso coloca em risco mulheres, crianças e pessoas idosas. Isso coloca em risco todas as pessoas que não aceitaram essa pataquada, mas que moram com um usuário que compartilha a localização em tempo real”, escreveu ela.