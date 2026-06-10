Ferramenta de DJ do Spotify chega ao Brasil com atualização; entenda

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A função DJ do Spotify, que existe desde 2023, chega ao Brasil após uma atualização que expandiu a funcionalidade da plataforma para novos mercados. A ferramenta, disponível apenas para usuários do plano Premium, utiliza inteligência artificial para montar uma playlist personalizada para cada usuário.

Agora, o DJ está disponível para usuários na Áustria, Brasil, França, Alemanha, Itália, Portugal, Coreia do Sul, Suíça e outros países — expandindo para mais de 75 mercados no mundo. Além disso, a função conta com quatro novos idiomas: português brasileiro, francês, alemão e italiano.

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Entenda a ferramenta

O DJ do Spotify monta uma sequência com músicas baseadas no histórico do usuário, além de trazer canções novas para o ouvinte.

Também é possível ir além com os pedidos específicos para o DJ. Basta fazer um pedido por voz ou texto e o Spotify ajusta uma playlist na hora — seja para uma ocasião romântica, trabalhar ou para a academia.

Conheça os novos DJs

O Spotify ainda fez questão de trabalhar com equipes dos respectivos países para que a inteligência artificial tivesse mais naturalidade em cada idioma. A partir daí, nasceram os novos DJs da plataforma, com características exclusivas descritas pelo próprio aplicativo.

Dani (Português Brasileiro)

"Sempre um passo à frente — eclética e empolgada pra te mostrar o que vem por aí."

Maïa (Francês)

"Zero esforço pra ser cool e trata você como aquele amigo que já tem ótimo gosto musical."

Ben (Alemão)

"Aquela voz que deixa tudo mais intencional — acolhedora, presente e sem forçar nada."

Alex (Italiano)

"Caloroso e direto — conecta o saber música com realmente sentir a música."