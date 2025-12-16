Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Meta usa dados de usuários de Facebook e Instagram para treinar IA

Dona do Instagram e Facebook informou que interações dos usuários com sua IA serão utilizados para treinar a tecnologia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/12/2025 - 17:04 h
Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA
Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA -

As interações dos usuários com a inteligência artificial (IA) da Meta passam a ser usadas passam a ser usadas, nesta terça-feira, 16, para treinar a ferramenta a direcionar os anúncios no Instagram e Facebook.

Além disso, as interações vão servir para sugerir posts e reels com base no interesse dos usuários.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As mudanças estão presentes na nova política de privacidade da empresa, anunciada inicialmente em novembro de 2025.

A Meta informou que ainda vai utilizar as interações com sua IA e informações públicas de usuários do Threads para treinar seus sistemas de inteligência artificial.

Vale ressaltar que o uso dos dados pode ser proíbido pelo usuário.

Decisão atualizada

Esta decisão é uma renovação das práticas que a Meta adotou em 2024, quando passou a usar fotos e postagens públicas de usuários do Instagram e do Facebook para treinar sua IA.

Na ocasião, a mudança foi questionada pelo Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), que criticou a empresa por uma falta de transparência e por não alertar seus usuários com antecedência.

Leia Também:

Em meio a crise, celulares podem ter grande queda no desempenho
Consumir conteúdo adulto pode gerar clonagem do WhastApp; entenda
Gigante da telefonia anuncia encerramento dos serviços no Brasil
Silvio Santos feito por IA ‘discursa’ em inauguração do SBT News

Inicialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) suspendeu a medida, mas, alguns meses depois, liberou o uso de dados para a capacitação da IA depois da Meta garantir transparência.

Como impedir o uso dos dados para a IA

A Meta informou que os usuários podem optar por não utilizar suas informações públicas como posts, fotos e comentários para melhorar o desempenho de sua Inteligência Artificial.

Para isso, é preciso utilizar o link da requisição e inserir o e-mail de sua conta e clicar em “Enviar”. Somado a isso, existe a opção de informar como o uso das informações afeta o usuário em particular.

Após isso, a empresa enviará um e-mail para confirmar que o treinamento da IA não vai continuar usando dados do perfil e de outras contas vinculadas ao mesmo e-mail.

Os usuários que já enviaram o requerimento à Meta no passado não precisam enviar novamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dados facebook instagram inteligencia artificial Meta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x