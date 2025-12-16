Meta usa dados de usuários de Facebook e Instagram para treinar IA

Instagram e Facebook usam dados de usuários para treinar IA - Foto: Reprodução | Freepik

As interações dos usuários com a inteligência artificial (IA) da Meta passam a ser usadas passam a ser usadas, nesta terça-feira, 16, para treinar a ferramenta a direcionar os anúncios no Instagram e Facebook.

Além disso, as interações vão servir para sugerir posts e reels com base no interesse dos usuários.

As mudanças estão presentes na nova política de privacidade da empresa, anunciada inicialmente em novembro de 2025.

A Meta informou que ainda vai utilizar as interações com sua IA e informações públicas de usuários do Threads para treinar seus sistemas de inteligência artificial.

Vale ressaltar que o uso dos dados pode ser proíbido pelo usuário.

Decisão atualizada

Esta decisão é uma renovação das práticas que a Meta adotou em 2024, quando passou a usar fotos e postagens públicas de usuários do Instagram e do Facebook para treinar sua IA.

Na ocasião, a mudança foi questionada pelo Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), que criticou a empresa por uma falta de transparência e por não alertar seus usuários com antecedência.

Inicialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) suspendeu a medida, mas, alguns meses depois, liberou o uso de dados para a capacitação da IA depois da Meta garantir transparência.

Como impedir o uso dos dados para a IA

A Meta informou que os usuários podem optar por não utilizar suas informações públicas como posts, fotos e comentários para melhorar o desempenho de sua Inteligência Artificial.

Para isso, é preciso utilizar o link da requisição e inserir o e-mail de sua conta e clicar em “Enviar”. Somado a isso, existe a opção de informar como o uso das informações afeta o usuário em particular.

Após isso, a empresa enviará um e-mail para confirmar que o treinamento da IA não vai continuar usando dados do perfil e de outras contas vinculadas ao mesmo e-mail.

Os usuários que já enviaram o requerimento à Meta no passado não precisam enviar novamente.