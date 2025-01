Nova Alexa? OpenAI lança nova assistente virtual

OpenAI desenvolve concorrente para Alexa e Siri - Foto: Pau BARRENA | AFP

A Open AI, empresa referência em inteligência artificial generativa, anunciou na terça-feira, 14, que está introduzindo ao ChatGPT um recurso chamado "Tasks", que será mais uma assistente virtual, competindo com a Siri, da Apple, e a Alexa, da Amazon.

O recurso da Tasks vai permitir que os usuários do ChatGPT solicitem executar tarefas em algum momento do futuro, como lembretes isolados, venda de ingressos para shows ou ações recorrentes como notícias semanais e atualizações do clima.

O ChatGPT também pode sugerir tarefas de acordo com as conversas dos usuários, mas os mesmo podem escolher aceitá-las ou não.

O lançamento do ChatGPT no final de 2022 provocou uma "revolução" nos investimentos em empresas de IA, levando a Amazon a atualizar a Alexa com recursos de IA generativa para mante-la competitiva.

Em dezembro, o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, falou que a versão renovada da Alexa "tomará ações pelos usuários sem a necessidade de uma solicitação". Essa atualização está prevista para ser lançada nos "próximos meses".

Enquanto isso, a Apple integrou sua tecnologia Apple Intelligence à Siri aproveitando a expertise do ChatGPT e pedindo permissão do usuário para consultar o serviço da OpenAI, parte de uma parceria entre a Apple e a startup, que é apoiada pela Microsoft.

A OpenAI informou que vai começar a lançar globalmente a versão beta para os usuários Plus, Team e Pro nos próximos dias, começando com a plataforma da web.