Oportunidades de trabalho que usam IA mais que triplicam no Brasil

A IA generativa é uma tendência tecnológica que têm recebido destaque nos últimos anos - Foto: Divulgação

O número de oportunidade de trabalho que mencionam Inteligência Artificial (IA) ou IA Generativa mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos segundo Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn

Ainda conforme estudo da Bloomberg Intelligence, até 2032, o mercado de IA deve crescer para uma receita estimada em US$ 1,3 trilhão. Para o professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, Luiz Fernando Campos, a IA e, principalmente, a IA generativa, é uma tendência tecnológica que têm recebido destaque nos últimos anos.

“Ela se baseia na criação de algoritmos e linguagens, de programação que simulam o aprendizado e o pensamento humano, com o objetivo de tomar decisões e solucionar problemas.", explica.

Com relação ao ChatGPT, um modelo de linguagem baseado em IA, a absorção de dados desempenha um papel fundamental. "Os algoritmos desse chat analisam uma grande quantidade de dados, identificando padrões e associações para fornecer respostas a perguntas específicas", conclui.



O ChatGPT tem sido usado por profissionais de diversas áreas para a criar textos, imagens, músicas, analisar dados, apoiar na tomada de decisão e fornecer respostas a perguntas específicas com precisão e rapidez. Entre os principais benefícios, destacam-se o ganho de produtividade, a eficiência operacional e a redução de custos, pois automatiza tarefas repetitivas e libera tempo para atividades mais estratégicas e criativas.

Leia também:



>> Maioria das empresas latinoamericanas usa IA para criar produtos

>> IA pode impactar 37 milhões de trabalhadores no Brasil, diz estudo

>> Regulamentação da IA ainda é desafio para startups brasileiras

Com a crescente influência da IA no ambiente de trabalho, dominar as ferramentas se tornou uma habilidade essencial para aqueles que buscam se destacar em suas carreiras. Na plataforma de cursos livres e certificações profissionais da Estácio, é possível encontrar algumas opções, como, por exemplo, o “ChatGPT em 30 dias”, lançado para equipar profissionais com habilidades em inteligência artificial (IA).

Pedro Lemos, professor do curso de "ChatGPT em 30 dias" e Head de Inteligência Artificial, afirma que o curso oferece um programa intensivo de 30 horas e aborda de forma abrangente todos os aspectos do ChatGPT. “As aulas, tanto síncronas quanto em conteúdo gravado, garantem flexibilidade para os alunos estudarem no seu próprio ritmo, e se destacam pelo foco em soluções reais e técnicas que podem ser aplicadas no ambiente de trabalho, preparando os profissionais para utilizar a ferramenta com eficácia em suas carreiras” afirma.