TECNOLOGIA
Profissões do futuro: 15 carreiras em alta com a evolução da IA

Novas carreiras estão surgindo enquanto outras são automatizadas

Por Edvaldo Sales

11/08/2025 - 5:00 h
Não é novidade que ainteligência artificial (IA) está remodelando o mercado de maneira cada vez mais rápida. Com isso, novas carreiras estão surgindo enquanto outras são automatizadas, e os profissionais precisam se preparar para funções que ainda nem foram criadas.

O Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, que traça um panorama do cenário das profissões ao redor do mundo, apontou que a IA deve gerar 170 milhões de empregos globalmente nos próximos cinco anos, enquanto 92 milhões de postos de trabalho podem ser extintos, resultando em um saldo positivo de 78 milhões de novas oportunidades.

Além disso, essa tecnologia deve contribuir com aproximadamente 17 trilhões de euros para a economia global até 2030, impulsionando a transformação de diversas indústrias e criando mercados.

O Fórum Econômico Mundial destacou as 15 profissões que mais vão crescer no período que vai de 2025 a 2030. O levantamento foi elaborado a partir da percepção dos empregadores sobre as vagas que devem crescer, diminuir ou permanecer estáveis ​​em suas organizações nos próximos cinco anos.

Também foi solicitado aos entrevistados que identificassem avanços tecnológicos e macrotendências que impulsionam o crescimento e o declínio de empregos em suas organizações.

A pesquisa constatou que as funções de trabalho com crescimento mais rápido até 2030, em termos percentuais, tendem a ser impulsionadas por desenvolvimentos tecnológicos, como avanços em Inteligência Artificial (IA) e robótica e aumento do acesso digital.

Confira as 15 carreiras em alta com a evolução da IA:

  • Especialista em Big Data
  • Engenheiro de FinTech
  • Especialista em IA e Machine Learning
  • Desenvolvedor de software e aplicações
  • Especialista em gestão de segurança
  • Especialista em armazenamento de dados
  • Especialista em veículos elétricos
  • Designer de UI e UX
  • Motoristas de caminhões leves ou serviços de entrega
  • Especialista em internet das coisas
  • Analistas e cientistas de dados
  • Engenheiros ambientais
  • Analistas de seguranças da informação
  • Engenheiro devops
  • Engenheiros de energia renovável

Carreiras em Alta Empregos e Tecnologia Fórum Econômico Mundial ia Inteligência Artificial Mercado de Trabalho

