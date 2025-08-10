Menu
TECNOLOGIA

Starlink de Elon Musk desembarca no Brasil com oferta exclusiva; veja

Equipamento promete velocidades de download de até 100 Mbps e cobertura interna de até 297 m²

Por Isabela Cardoso

10/08/2025 - 18:28 h
Antena da Starlink
Antena da Starlink -

A SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, lançou no Brasil a Starlink Mini, versão compacta do seu equipamento de internet via satélite, oferecendo uma alternativa inovadora para regiões com infraestrutura precária de telecomunicações. Disponível em lojas como Magalu, Fast Shop e Mercado Livre, o dispositivo tem preço entre R$ 1.400 e R$ 1.900.

Internet via satélite para áreas isoladas

Com a chegada da Starlink Mini, cresce a possibilidade de acesso à internet rápida e estável para brasileiros que vivem em zonas rurais ou regiões afastadas dos grandes centros urbanos. O equipamento promete velocidades de download de até 100 Mbps e cobertura interna de até 297 m², utilizando tecnologia Wi-Fi 6, adequada tanto para residências quanto para pequenos negócios.

Características do Starlink Mini

Pesando cerca de 1 kg e com certificação IP67, a Starlink Mini é resistente à poeira e à água, o que a torna ideal para ambientes rurais e condições climáticas adversas. A praticidade do dispositivo compacta torna sua instalação e uso mais acessíveis para usuários que buscam conectividade confiável fora das áreas urbanas.

Planos pagos e rumores sobre internet gratuita

Apesar de rumores recentes sobre acesso gratuito via Starlink no Brasil, a empresa esclareceu que o serviço é pago no país. Enquanto nos Estados Unidos existe um acordo limitado com a operadora T-Mobile para oferecer internet grátis a clientes norte-americanos, no Brasil os consumidores precisam contratar planos como o de 50GB mensais por R$ 315 ou o plano ilimitado por R$ 450 para utilizar a rede via satélite.

Expansão da rede Starlink no Brasil

A Starlink recebeu autorização da Anatel para operar até 11,9 mil satélites no território nacional, um passo estratégico para ampliar a cobertura e estabilidade da internet em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura tradicional. Essa expansão visa garantir uma conexão de qualidade especialmente para quem mora em locais de difícil acesso, onde alternativas convencionais ainda são limitadas.

Com a chegada da Starlink Mini e a expansão da rede satelital, a SpaceX reforça seu compromisso em levar internet de alta velocidade a áreas remotas do Brasil. Embora o custo mensal dos planos ainda seja elevado para muitos, a tecnologia via satélite surge como uma solução viável para superar os desafios da conectividade em regiões isoladas, transformando o acesso digital para milhares de brasileiros.

x