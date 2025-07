Realidade Virtual: tecnologia impulsiona resultados nas empresas

A Realidade Virtual e a Aumentada vêm se destacando como ferramentas estratégicas - Foto: Nappy/Imagem Gratuita

A Realidade Virtual (VR) e a Realidade Aumentada (AR) vêm se destacando como ferramentas estratégicas para otimizar processos, capacitar equipes e melhorar resultados nas empresas. De acordo com um estudo realizado pela consultoria PwC, empresas que adotam essas tecnologias em seus treinamentos observam um aumento de 40% na retenção de informações em comparação com métodos tradicionais.

Um exemplo marcante é o da Boeing, que implementou a realidade aumentada no treinamento de técnicos responsáveis pela montagem de aeronaves. Com a mudança, a companhia reduziu em 35% o tempo necessário para capacitação e ainda obteve uma economia anual de 6 milhões de dólares, com aumento de precisão nas operações.

Inovação que gera resultados

Para Nathan Santos, fundador e CEO da Cambuí Online, a realidade virtual representa uma oportunidade significativa para o meio corporativo. “A tecnologia pode ser aplicada de inúmeras formas, desde uma simples reunião imersiva, como uma visita virtual a estruturas ou ambientes, até treinamentos completos com simulações de casos reais. Além disso, possibilita o acesso a ambientes de difícil alcance, ampliando as possibilidades de capacitação e aumentando a assimilação do conhecimento”, explica.

A Fair Play Gestão Educacional, empresa voltada ao desenvolvimento humano e social por meio do esporte, já colhe os frutos da adoção da realidade virtual. “A experiência foi extremamente positiva. A imersão proporcionada pela VR trouxe uma nova dimensão ao processo de aprendizagem, tornando o conteúdo mais atrativo, dinâmico e eficaz”, destaca o gerente da empresa, Davi Leite.

Na área da saúde, a Karl Cursos Assessoria e Consultoria também incorporou a tecnologia aos seus métodos de ensino. A coordenadora executiva, Karlyne Magalhães, ressalta o impacto da inovação. “A sensação de estar dentro de um ambiente virtual que permite diversas intervenções com um paciente é incrível. O que mais chamou atenção foi a capacidade de assimilação dos alunos durante o uso do sistema. A VR tornou as aulas mais estratégicas e envolventes, superando as experiências anteriores com fotos ou sites”, afirma.

Uma tendência em crescimento

Com benefícios comprovados e um mercado cada vez mais aberto à inovação, a realidade virtual vem se consolidando como uma aliada poderosa no setor empresarial. De treinamentos técnicos à aprendizagem experiencial, a tecnologia promete continuar ampliando horizontes e revolucionando a forma como as empresas operam, se desenvolvem e capacitam suas equipes.