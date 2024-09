Uso da IA ajudará na prescrição de medicamentos contra câncer

Entre hoje, 4, e amanhã, 5, acontece em São Paulo, a 10ª edição do MV Experience Fórum (MEF) 2024 - Foto: Divulgação | MV Experience Forum

A incidência do câncer continua sendo uma preocupação emergente na saúde mundial. Ao mesmo tempo em que é esperado para triênio 2023-2025, mais de 700 mil novos casos da doença no mundo, segundo pesquisa a Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o uso da Inteligência Artificial recai como uma luz para a redução desse cenário.

Um modelo de aprendizagem profunda desenvolvido por uma equipe do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência da Computação (CSAIL) do MIT e do Hospital Geral de Massachusetts (MGH) foi capaz disso. Com o uso da IA, foi possível prever a partir de uma mamografia se um paciente desenvolve câncer de mama como cinco anos no futuro.

“Em tomografia, teoricamente e tudo mais, a IA consegue antecipar um câncer em cinco anos. Você tem programas que já estão validados lá nos Estados Unidos, onde a inteligência artificial começa a fazer rastreios em massa de raio X, onde ela já exclui os exames normais. A IA percebe o que é um exame normal, e daí sim o médico vai lá e consegue fazer a avaliação humana dele. Então, na imagem, isso fica muito claro”, disse o médico oncologista Bruno Pozzi, durante a 10ª edição do MV Experience Forum, realizado em São Paulo.

médico oncologista Bruno Pozzi | Foto: Divulgação | MV Experience Forum

Além disso, o especialista aponta que o uso da Inteligência Artificial pode ajudar na prescrição eficaz da medicação contra os diversos tipos de câncer existentes no mundo.



“Na oncologia, a gente trabalha muito com medicina de precisão. Você tem que saber a droga certa para o paciente certo. A mulher com câncer de mama não necessariamente é igual a outra mulher com câncer de mama. Às vezes, são doenças completamente diferentes. Conseguir compilar toda a informação genética dessa paciente, toda a parte bioquímica das medicações, toda a parte química e biológica de todos os componentes envolvidos, cria um volume de dados imenso que a IA consegue compilar e já passar, junto com o ser humano, condutas mais rápidas e mais eficientes”, continua o médico.

Entre hoje, 4, e amanhã, 5, acontece em São Paulo, a 10ª edição do MV Experience Fórum (MEF) 2024. O evento traz abordagens diversas sobre as melhores práticas para o uso da tecnologia na saúde com profissionais de saúde, gestores e especialistas em tecnologia e inovação para tratar assuntos referentes à transformação da saúde, Inteligência Artificial, cibersegurança e o uso da tecnologia para apoio da área assistencial.

