WhatsApp caiu? Instabilidade afeta usuários nesta quarta-feira

Diversos usuários do WhatsApp enfrentaram dificuldades para usar o aplicativo em iPhones, nesta quarta-feira, 29. As queixas se multiplicaram nas redes sociais e na plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e apps em tempo real.

De acordo com os dados do site, as notificações de erro começaram a aumentar por volta das 7h25 (horário de Brasília) e atingiram o pico às 11h25, com mais de 140 registros. A maioria das reclamações envolvia falhas no aplicativo móvel (69%), seguidas por problemas de conexão com o servidor (22%) e no envio de mensagens (9%).

Usuários de diferentes modelos de iPhone relataram que o aplicativo simplesmente não abria ou travava ao tentar carregar as conversas. “Desde as 8h estou sem acesso ao WhatsApp no meu iPhone 13 Pro”, escreveu um internauta na seção de comentários do Downdetector. Outros afirmaram que o problema persistia mesmo após reiniciar o aparelho.

Problema afeta principalmente o iOS

Embora usuários de Android também tenham feito alguns relatos pontuais, as falhas parecem se concentrar em dispositivos com o sistema operacional iOS, da Apple. Até o momento, nem a Meta, nem a Apple se pronunciaram oficialmente sobre a origem da instabilidade ou o prazo para normalização.

Ainda não há confirmação de uma queda generalizada do aplicativo, mas a falha pontual vem afetando parte dos usuários de iPhone em todo o país. O Olhar Digital entrou em contato com a Meta e a Apple para entender se há alguma atualização sobre o caso.

Enquanto isso, especialistas recomendam manter o aplicativo atualizado e, se necessário, reinstalar o WhatsApp para tentar restabelecer o funcionamento normal.

