Vazamento de dados: saiba se sua conta está entre as 180 milhões

O vazamento foi registrado na última segunda-feira, 27 - Foto: Reprodução

Uma violação de dados expôs 183 milhões de e-mails e senhas vinculados ao Gmail, totalizando 3,5 terabytes de informações. O caso foi confirmado por Troy Hunt, criador da plataforma Have I Been Pwned (HIBP), que reúne credenciais vazadas.

O vazamento foi registrado na última segunda-feira, 27, e os dados vazados foram obtidos por infostealers, em português, chama-se ladrão de informação. Entre as informações comprometidas estão nomes, datas de nascimento, e-mails, senhas, números de telefone e endereços físicos.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como verificar se teve seus dados vazados:

Para verificar se sua conta foi afetada, os usuários podem acessar o site Have I Been Pwned, que informa se e-mails estiveram envolvidos em violações nos últimos dez anos e detalha quais aplicativos expuseram os dados.

O Google afirmou que os relatos do vazamento são imprecisos, explicando que se tratam de “infostealers”, softwares maliciosos que roubam credenciais de dispositivos, e não de um ataque direto à plataforma. A empresa recomenda verificação em duas etapas, uso de chaves de acesso e redefinição imediata de senhas comprometidas.

Como se proteger: