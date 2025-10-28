Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Vazamento de dados: saiba se sua conta está entre as 180 milhões

Dados vazados estão vinculados ao Gmail

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/10/2025 - 10:33 h
O vazamento foi registrado na última segunda-feira, 27 -

Uma violação de dados expôs 183 milhões de e-mails e senhas vinculados ao Gmail, totalizando 3,5 terabytes de informações. O caso foi confirmado por Troy Hunt, criador da plataforma Have I Been Pwned (HIBP), que reúne credenciais vazadas.

O vazamento foi registrado na última segunda-feira, 27, e os dados vazados foram obtidos por infostealers, em português, chama-se ladrão de informação. Entre as informações comprometidas estão nomes, datas de nascimento, e-mails, senhas, números de telefone e endereços físicos.

Como verificar se teve seus dados vazados:

Para verificar se sua conta foi afetada, os usuários podem acessar o site Have I Been Pwned, que informa se e-mails estiveram envolvidos em violações nos últimos dez anos e detalha quais aplicativos expuseram os dados.

O Google afirmou que os relatos do vazamento são imprecisos, explicando que se tratam de “infostealers”, softwares maliciosos que roubam credenciais de dispositivos, e não de um ataque direto à plataforma. A empresa recomenda verificação em duas etapas, uso de chaves de acesso e redefinição imediata de senhas comprometidas.

Como se proteger:

  • Alterar senha: criar senhas fortes com letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, com pelo menos 12 caracteres.
  • Ativar autenticação de dois fatores (2FA): via SMS, app ou chave física.
  • Revisar dispositivos e atividades: remover logins desconhecidos e monitorar acessos suspeitos.
  • Verificar apps conectados: remover aplicativos antigos ou desconhecidos.
  • Hábitos de segurança: evitar links suspeitos, redes Wi-Fi públicas sem VPN, manter sistemas atualizados e usar gerenciadores de senhas confiáveis.
  • O incidente reforça a importância de medidas de proteção digital e atenção contínua à segurança de dados pessoais online.

x