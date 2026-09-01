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CELULAR

Xiaomi lança novos celulares da linha POCO F9; veja preços

Modelos prometem grande desempenho e áudio de grande qualidade

Gustavo Zambianco
Por
POCO F9 Pro
POCO F9 Pro - Foto: Divulgação

A Xiaomi anunciou nesta terça-feira, 1º, o lançamento da linha POCO F9 no mercado nacional durante um evento. A nova linha chega com uma família de dois celulares, o POCO F9 Pro e o POCO F9 Ultra.

Os dois modelos chegam com fichas técnicas de alto nível, equipados com um chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, atual plataforma mais potente do universo Android.

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Veja tudo sobre os dois celulares.

POCO F9 Pro

O POCO F9 Pro é dado como o aparelho inicial da linha. Ele é equipado com uma tela AMOLED de 6,59 polegadas, com resolução de 1,5K e uma taxa de atualização de até 185 Hz.

Grande carga de proteção

Além disso, o aparelho possui diversas certificações de proteção contra água e poeira, incluindo jatos de alta pressão.

POCO F9 Pro
POCO F9 Pro - Foto: Divulgação

Memória e bateria

O POCO F9 Pro chega ao mercado com duas versões, uma de 12 GB e outra de 16 GB de memória RAM, e variantes com 256 GB ou 512 GB de espaço interno.

Além disso, a bateria chega com uma capacidade de 6.330 mAh, com carregamento que chega até 100W.

Câmeras

O celular foi lançado com o seguinte conjunto de câmeras:

  • Lente frontal de 32 MP;
  • Conjunto fotográfico triplo na traseira;
  • Câmera principal de 50 MP;
  • Câmera ultrawide de 8 MP;
  • Câmera telefoto de 50 MP com zoom óptico de 2,5x.

POCO F9 Ultra

O POCO F9 Ultra é literalmente o maior celular da Xiaomi lançado, com uma tela de 6,9 polegadas que pode fornecer uma resolução 2K e uma taxa de atualização de até 185 Hz.

Resistências

Seu pacote de resistências também é bem completo, assim como a versão Pro.

Memória e bateria

O POCO F9 Ultra chega ao mercado com um chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, o top de linha da Qualcomm, ligado a uma memória RAM de até 16 GB e até 512 GB de armazenamento interno.

POCO F9 Ultra
POCO F9 Ultra - Foto: Divulgação

Somado a isso, sua bateria se destaca quando comparada à da versão Pro, visto que ela apresenta uma capacidade de 8.050 mAh, com carregamento HyperCharge de 100W.

Destaque para o som do aparelho

O diferencial do Xiaomi POCO F9 Ultra se dá muito pelos alto-falantes do aparelho, feitos em parceria com a Bose. O celular apresenta alto-falantes simétricos e com subwoofer independente.

Câmeras

O aparelho vai ter um conjunto fotográfico composto por:

  • Câmera principal de 200 MP;
  • Câmera ultrawide de 50 MP;
  • Câmera telefoto de 50 MP com zoom óptico de 5x no conjunto traseiro;
  • Sensor para selfies de 32 MP.

Preço e disponibilidade

Os dois aparelhos já estão disponíveis nas cores padrão e em variantes especiais de design para cada um.

O POCO F9 Ultra tem a cor Dark Cherry, com um acabamento texturizado de fibra de vidro. Já o POCO F9 Pro possui a tonalidade Aurora Green com um painel traseiro luminoso no escuro.

Preços

Os dois celulares foram oficializados no mercado global com preços sugeridos que partem de:

  • POCO F9 Pro: US$ 699, aproximadamente R$ 3.633;
  • POCO F9 Ultra: US$ 799, aproximadamente R$ 4.153.

Vale ressaltar que ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

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Tags

celular lançamento xiaomi

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