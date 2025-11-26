A Fazenda 17: Record demite funcionário após comentário homofóbico

Fabiano Moraes em A Fazenda 17 - Foto: Reprodução| Record TV

Após a briga entre Creo Kellab e Fabiano Moraes, em A Fazenda 17, um áudio dos bastidores da transmissão foi vazado nas redes sociais. No conteúdo, um funcionário da Record faz comentários homofóbicos enquanto a confusão acontecia ao vivo. A emissora optou pela demissão imediata do profissional.

Segundo informações do Notícias da TV, o funcionário desligado era um cinegrafista que estava no estúdio no momento do confronto entre os peões.

Confusão em A Fazenda 17

Na noite de terça-feira,25, a edição exibiu a briga que resultou na expulsão de Creo Kellab, após ele acertar um soco em Fabiano Moraes durante a eliminação de Maria Caporusso.

Durante a transmissão, o áudio interno da produção permaneceu aberto por alguns segundos na Record Plus, permitindo que comentários da equipe fossem captados. Nos registros divulgados, é possível ouvir insultos diretos ao participante.

Em um dos trechos, o funcionário diz: “Arrebenta ele… Ah, que bichona!”. Em outro momento, membros da equipe aparecem reagindo a possível expulsão do peão de forma ofensiva.

A repercussão negativa nas redes sociais levou a Record a anunciar a demissão do câmera envolvido no caso.

