TELEVISÃO
REALITY SHOW

A Fazenda 17: Record demite funcionário após comentário homofóbico

Áudio viralizou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/11/2025 - 15:30 h
Fabiano Moraes em A Fazenda 17
Fabiano Moraes em A Fazenda 17 -

Após a briga entre Creo Kellab e Fabiano Moraes, em A Fazenda 17, um áudio dos bastidores da transmissão foi vazado nas redes sociais. No conteúdo, um funcionário da Record faz comentários homofóbicos enquanto a confusão acontecia ao vivo. A emissora optou pela demissão imediata do profissional.

Segundo informações do Notícias da TV, o funcionário desligado era um cinegrafista que estava no estúdio no momento do confronto entre os peões.

Leia Também:

Luciano Huck presidente? Apresentador abre o jogo sobre futuro político
A Fazenda 17: participante é expulso ao vivo após dar soco em colega
Claudia vai morrer em Três Graças? Veja o que acontece com personagem

Confusão em A Fazenda 17

Na noite de terça-feira,25, a edição exibiu a briga que resultou na expulsão de Creo Kellab, após ele acertar um soco em Fabiano Moraes durante a eliminação de Maria Caporusso.

Durante a transmissão, o áudio interno da produção permaneceu aberto por alguns segundos na Record Plus, permitindo que comentários da equipe fossem captados. Nos registros divulgados, é possível ouvir insultos diretos ao participante.

Em um dos trechos, o funcionário diz: “Arrebenta ele… Ah, que bichona!”. Em outro momento, membros da equipe aparecem reagindo a possível expulsão do peão de forma ofensiva.

A repercussão negativa nas redes sociais levou a Record a anunciar a demissão do câmera envolvido no caso.

Veja briga:

x