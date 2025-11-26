REALITY SHOW
A Fazenda 17: Record demite funcionário após comentário homofóbico
Áudio viralizou nas redes sociais
Após a briga entre Creo Kellab e Fabiano Moraes, em A Fazenda 17, um áudio dos bastidores da transmissão foi vazado nas redes sociais. No conteúdo, um funcionário da Record faz comentários homofóbicos enquanto a confusão acontecia ao vivo. A emissora optou pela demissão imediata do profissional.
Segundo informações do Notícias da TV, o funcionário desligado era um cinegrafista que estava no estúdio no momento do confronto entre os peões.
Confusão em A Fazenda 17
Na noite de terça-feira,25, a edição exibiu a briga que resultou na expulsão de Creo Kellab, após ele acertar um soco em Fabiano Moraes durante a eliminação de Maria Caporusso.
Durante a transmissão, o áudio interno da produção permaneceu aberto por alguns segundos na Record Plus, permitindo que comentários da equipe fossem captados. Nos registros divulgados, é possível ouvir insultos diretos ao participante.
Em um dos trechos, o funcionário diz: “Arrebenta ele… Ah, que bichona!”. Em outro momento, membros da equipe aparecem reagindo a possível expulsão do peão de forma ofensiva.
A repercussão negativa nas redes sociais levou a Record a anunciar a demissão do câmera envolvido no caso.
Veja briga:
Créo Kellab é expulso de A Fazenda 17 após agredir Fabiano Moraes— Diário do Grande ABC (@DGABC) November 26, 2025
Leia: https://t.co/ITX7QbRKXe pic.twitter.com/yUShjjLfiI
