A Viagem volta à Globo: mistérios espirituais nos bastidores chocaram elenco

Um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira, a novela 'A Viagem', sucesso absoluto dos anos 90, está de volta à programação da TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo. A trama também chamou a atenção pelos seus bastidores misteriosos, que envolvem experiências sobrenaturais vividas por atores do elenco.

A obra gira em torno de Alexandre, um jovem que, após cometer um crime e tirar a própria vida, retorna como espírito obsessivo para se vingar de quem considera culpado por sua tragédia. Sua irmã, Diná, busca compreender os mistérios da morte e encontra consolo no amor do advogado Otávio, papel de Antônio Fagundes.

Remake da versão original da TV Tupi dos anos 70, A Viagem foi exibida pela última vez na TV aberta em 2006. O que poucos sabem é que as gravações foram marcadas por fenômenos estranhos e coincidências que até hoje intrigam os envolvidos na produção. Confira:

1. Guilherme Fontes assustou passageiros ao andar de metrô como Alexandre

O ator Guilherme Fontes, que interpretou o vilão Alexandre, revelou ter assustado passageiros do metrô ao circular caracterizado como o personagem.

“Peguei o metrô todo de preto, como o Alexandre. Ninguém quis falar comigo. Achavam que eu era uma assombração”, brincou o ator.

2. Christiane Torloni relatou fenômenos sobrenaturais em casa

Durante as gravações de A Viagem, a atriz Christiane Torloni contou que viveu experiências inexplicáveis em seu apartamento. Em entrevista ao Programa do Bial, ela revelou que alarmes de emergência dos quartos disparam sozinhos, mesmo com os cômodos vazios.

“Chegava à noite e a casa não ficava em paz. Eu morava sozinha e os alertas soavam: ‘quarto 1’, ‘quarto 2’. Objetos também caíam sem explicação”, relatou a atriz.

Torloni chegou a questionar o diretor Wolf Maya se a produção havia “pedido permissão” aos espíritos. Após uma reunião com orações feita pelo elenco, os eventos cessaram.

3. Cartas psicografadas foram enviadas a Christiane Torloni

Outro episódio curioso foi o envio de cartas psicografadas para Christiane Torloni por fãs da novela. As mensagens pediam que ela continuasse firme no projeto, afirmando que a obra estava ajudando muitas pessoas espiritualmente.

“Elas diziam: ‘Fica calma, esse trabalho precisa ser feito’”, relembrou a atriz, que respondeu com orações.

4. Telepatia entre atrizes ultrapassou o roteiro

Na novela, as personagens Diná (Torloni) e Estela (Lucinha Lins) são irmãs com ligação telepática. Segundo Lucinha, essa conexão também existia na vida real.

“Improvisávamos falas que não estavam no roteiro e encaixavam perfeitamente. Era como se realmente estivéssemos nos comunicando sem palavras”, contou ao Gshow.

5. Borboleta apareceu durante cena de cremação

Em uma live com Lucinha Lins, Torloni relatou um momento marcante nas gravações: durante a cena da cremação do personagem Guilherme, interpretado por Antônio Fagundes, uma borboleta amarela apareceu no estúdio fechado.

“Ela pousou no caixão e depois voltava sempre para o mesmo lugar. Foi como se fosse uma luz, uma proteção espiritual”, contou Lucinha, visivelmente emocionada.

Na época, Torloni ainda vivia o luto pela perda de seu filho, tornando a cena ainda mais simbólica.