Andréa Silva revela que TV Bahia terá outra apresentadora

Andréa Silva falou sobre experiência como apresentadora - Foto: Reprodução | TV Bahia

Andréa Silva fez a sua estreia em novo cargo na TV Bahia, após 29 anos como repórter do canal, nesta quarta-feira, 12, e revelou que o Jornal da Manhã também contará com outra apresentadora.

Em vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, a jornalista agradeceu o carinho recebido e disse que Adriana Oliveira também deve entrar no rodízio futuramente.

A revelação foi feita quando ela disse que o convite para trabalhar na apresentação partiu de Ricardo Ishmael, que é seu colega de telejornal.

"É emocionante demais receber aplauso dos colegas, o abraço de Ricardo Ishmael, um querido amigo, ele inclusive que fez essa sugestão. 'Dedeia, que tal você e Dri (Adriana Oliveira), somo duas contemporâneas, estarem comigo no jornal nas férias de Camila', um carinho tão grande. Claro que eu falei 'Massa, maravilha, a gente topa, eu topa'. Estou fazendo agora e Adriana também terá oportunidades dela", contou.

Andréa Silva também agradeceu as mensagens recebidas: "Foi uma manhã muito especial. Há 20 anos não entrava num estúdio para apresentar jornal. Estou fazendo 31 anos de carreira agora em 19 de março".

"Eu refleti que o grande valor que tenho, trago na minha vida, grande legado da minha profissão, não tenho dúvida nenhuma é o carinho que recebo de vocês. É emocionante saber que tanta gente torce por você, tanta gente vibra, te acompanha", completou.

A jornalista está substituindo Camila Oliveira, que entrou de férias, no Jornal da Manhã. A repórter é de Itabuna, no sul do estado, e está em Salvador desde 1995, quando foi trabalhar na TV Itapoan. No ano seguinte, Andréa Silva fez a sua estreia na TV Bahia, onde trabalha há 29 anos.