Após Domingão, Lívia Andrade recebe nova proposta da Globo

Lívia Andrade recebeu um convite da TV Globo - Foto: Reprodução | Instagram

A comunicadora Lívia Andrade recebeu um convite da TV Globo para participar da nova novela das 19h, “ Coração Acelerado”, que substituirá Dona de Mim.

A trama tem previsão de estreia para janeiro de 2026, e aborda o mundo da música sertaneja. No elenco já estão escalados nomes como Isadora Cruz, Gabz, Lázaro Ramos e Leandra Leal.

De acordo com informações da Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a apresentadora foi convocada para uma participação especial.

Caso ela aceite o convite, será a terceira novela que a apresentadora irá participar. Durante o tempo em que esteve no SBT, participou das novelas “Corações Feridos" (2012) e "Carrossel” (2012), onde interpretou a professora Suzana.

Atualmente, ela integra o time de jurados do Domingão com Huck, onde participa como comentarista nos quadros do programa.

Detalhes sobre o personagem não foram revelados,mas a possível participação gerou ânimo nos bastidores da emissora.