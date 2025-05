Após fracasso na Globo, ator entra para o pornô e choca: "Inacreditável"

Ator já passou por ‘Malhação’, da TV Globo - Foto: Divulgação

O ator Diogo Venturieri, que já passou por ‘Malhação’, da TV Globo, chocou o público depois que aceitou participar de um filme pornô com Luiza Ambiel, conhecida por ter ficado famosa na Banheira do Gugu.

Venturieri disse que essa foi a forma que encontrou para se manter visível na carreira artística. “É inacreditável eu ter que fazer esse tipo de filme pra aparecer… mas é o que eu posso fazer no momento. Eu sou ator, sou cantor, faço o que posso”, desabafou Diogo, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O artista disse que o engajamento nas redes hoje fala mais alto que a própria arte. “Hoje em dia, um filme adulto dá mais like do que fazer novela”, afirmou.

Diogo Venturieri e Luiza Ambiel | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A produção que Diogo Venturieri gravou com Luiza Ambiel se chama ‘Domênica’. A estreia vai acontecer ainda este ano no canal Sexy Hot e traz Diogo no papel de Fernando, personagem que marca sua estreia nesse gênero.

Quem é Diogo Venturieri?

Diogo Venturieri, tem 43 anos e chegou a construir uma carreira na TV. Além de ‘Malhação’, onde interpretou Dr. Renato, ele também passou por ‘Os Dez Mandamentos’, ‘Reis’, ‘Rainha da Pérsia’ e ‘Volta por Cima’.

Ele também foi dublê do ator português Ângelo Rodrigues na novela ‘Vale Tudo’. Venturieri também trabalhou em séries, como ‘Meninos que Não Vão para o Céu’, ‘Neto em Four’ e ‘Contos’.

Globo avalia saída de apresentadora após 10 anos

Parece que os dias de Poliana Abritta estão contados no comando do programa ‘Fantástico’. Segundo informações do portal NaTelinha, a TV Globo está avaliando a possibilidade de renovar os apresentadores do programa ‘Fantástico’, tirando a ruiva do posto que ocupa desde 2014.

A ideia é realocar a jornalista para o cargo de correspondente internacional nos Estados Unidos, ocupado por ela uma vez, ou colocá-la no time de funcionários do Globo Repórter, programa de reportagens especiais exibido regularmente às sextas-feiras.

Entretanto, a saída de Poliana não interfere no trabalho de Maju Coutinho, sua parceira de palco. A jornalista deve permanecer no comando da atração dominical, compondo o time de apresentadores.

Fontes próximas ao canal ainda alegaram que a ideia da emissora é manter uma mulher na bancada ao lado de Maju, mas os diretores descartam a possibilidade de escalar um jornalista homem para apresentar o programa.