Após sair da Band, Datena é anunciado como novo contratado do SBT

O SBT anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, 4, que José Luiz Datena é o mais novo contratado da emissora. Desde que ele deixou a Band, na semana passada, o assunto já havia sido especulado. Sua estreia será na próxima segunda-feira, 9, à frente do Tá Na Hora.

"Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’", diz um trecho da nota.

O “Tá Na Hora” foi lançado em 2024 como uma revista informativa, que também tem o objetivo de prestação de serviço. Ele acontece ao vivo de segunda a sexta-feira nos finais da tarde. O programa conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.

“Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência”, comemorou Datena.