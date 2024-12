Jessica Senra deixa o Bahia Meio Dia após 6 anos

Senra comandava o programa Bahia Meio Dia. - Foto: Reprodução | TV Bahia

Jessica Senra não vai mais apresentar o Bahia Meio Dia, da RedeBahia, após seis anos comandado o telejornal. O comunicado foi feito pela própria empresa em uma publicação no Instagram. “Novos planos para o futuro”, diz o texto.

“Depois de 6 anos à frente do Bahia Meio Dia, a apresentadora Jessica Senra decidiu deixar o jornalismo diário para se dedicar a novos projetos profissionais e pessoais, que incluem outros formatos de parceria com a Rede Bahia. Jessica chegou ao grupo em 2018 e desde então ajudou a construir a transformação no jornalismo da TV Bahia, onde atuou sempre no telejornal da hora do almoço, primeiro como âncora única e, desde 2021, ao lado de Vanderson Nascimento”, inicia a comunicado.

Segundo o comunicado, Jessica fica na apresentação do telejornal até o dia 20 de dezembro, quando irá então se despedir do encontro diário com o público. A nova parceira de Vanderson será anunciada no começo de 2025 e assume o posto em fevereiro, quando o Bahia Meio Dia entra numa nova fase.

Leia o texto completo: