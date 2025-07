Apresentador se revolta com comentarista e gera climão na GloboNews

Demétrio e Marcelo Cosme trocaram farpas - Foto: Reprodução | GloboNews

Um momento de desconforto tomou conta do programa Em Pauta, da GloboNews, nesta sexta-feira, 18. Durante um debate ao vivo, o apresentador Marcelo Cosme e o comentarista Demétrio Magnoli protagonizaram uma breve troca de farpas no ar.

Tudo aconteceu quando a discussão no jornalístico passou a ser a iniciativa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de negociar diretamente com representantes dos Estados Unidos para tentar derrubar a taxa de 50% aplicada a produtos brasileiros.

Cosme questionou a legitimidade do movimento, destacando que "a diplomacia deve se dar entre dois países, não entre um estado e um país".

A fala gerou reação imediata de Demétrio, que discordou balançando a cabeça e interrompeu o apresentador.

“Marcelo, Marcelo, para, chama-se paradiplomacia”, afirmou, referindo-se ao conceito que permite governos subnacionais, como estados, estabelecerem relações internacionais em temas específicos. “Em tese, não há problema nenhum”, completou.

Apresentador da GloboNews reagiu ao vivo

Cosme, por sua vez, rebateu o colega do programa: “Não estou falando que tem problema”, tentando retomar sua linha de raciocínio.

O clima esquentou quando os dois começaram a falar ao mesmo tempo. Visivelmente irritado, o âncora interveio: “Demétrio, eu peço só um segundinho. Você disse ‘para, Marcelo’, não é assim”.

O comentarista tratou de esclarecer rapidamente que sua intenção não era mandar o colega se calar. “Não, não, eu falei ‘para’ em relação a... não falei para você parar de falar, em hipótese alguma”, justificou-se.

Apesar do desconforto, a discussão foi interrompida por Cosme, que passou a palavra à jornalista Eliane Cantanhêde.

Confira o vídeo do momento do climão na GloboNews: